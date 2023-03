CoD MW2: Leak enthüllt kommende Waffen, legendäre Sniper wohl in Season 3

Sniper-Fans bekommen wohl spannenden Nachschub für CoD MW2.

Bei Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 soll noch lange nicht Schluss sein, was neue Waffen angeht. Eine Gruppe von Dataminern hat jetzt veröffentlicht, was in Season 3 und darüber hinaus noch in euer Arsenal wandern soll.

Es handelt sich hierbei um unbestätigte Leaks, allerdings hatte die Gruppe auch schon die neuen Waffen aus Season 2 korrekt vorausgesagt. Trotzdem kann sich an den Plänen der Entwickler noch einiges ändern. Nur weil eine Waffe in den Spieldateien auftaucht, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch spielbar wird.

So, Warnung aus dem Weg - was wurde genau gefunden?

Angeblich 13 neue Waffen entdeckt

Auf ihrem Twitter-Account teilt die Leaker-Gruppe, welche Waffen zukünftig noch kommen sollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei handelt es sich ersten Analysen aus der Community zufolge um:

1 Battle Rifle

Sig MCX Spear (auch bekannt als XM7)

2 Sniper Rifles

M200 Intervention

Walther WA2000

2 Pistolen

TEC-9

Staccato 2011

2 Assault Rifles

Malyuk (bekannt als Vulcan-M)

VHS-2 Hellion

1 Shotgun

IWI Tavor TS12

2 SMGs

B&T APC-45

APC-9

3 Nahkampfwaffen

unbekanntes Schwert

Japanische Kama-Sicheln

Kali Schlagstöcke

Noch sind nicht alle gefundenen Kürzel entschlüsselt. Klar benannt sind zum Beispiel die Kali-Sticks, die schon im Vorgänger Modern Warfare (2019) auftauchten. Auch das Sturmgewehr FR 5.56 Famas kennen Fans schon, angeblich soll diese Waffe schon ab Season 3 zurückkehren.

Hinter einer der Sniper soll sich die CheyTac Intervention verbergen, die schon mehrmals in der Serie spielbar war, auch im originalen Modern Warfare 2 von 2009. Sie gilt als Klassiker, seit Jahren fordern Fans verzweifelt ein Comeback der Waffe, die inzwischen Meme-Status in der Community hat.

Diese Operators sollen noch kommen

Auf dem gleichen Twitter-Account hatten die Leaker zuvor behauptet, mehrere der kommenden Operators gefunden zu haben. Die Posts wurden inzwischen gelöscht, wohl aus Copyright-Gründen. Folgende Figuren aus der Solo-Kampagne sollen im Multiplayer und Battele Royale spielbar werden:

Valeria Garza

Alejandro Vargas

Alex Keller (der im Koop-Raid auftaucht)

Alejandro von den mexikanischen Special Forces soll als Operator spielbar werden.

Das erscheint sehr glaubwürdig, immerhin ist es Tradition, Charaktere aus der Story zum Operator zu machen. Alle drei sind zudem besonders beliebte Figuren unter vielen Fans. Wann genau sie auftauchen sollen, ist noch unbekannt. Wir halten euch natürlich über alle wichtigen Neuerungen zu Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 auf dem Laufenden!