CoD MW3 Multiplayer vor Release spielen: Wie geht das und ist das überhaupt erlaubt?

Richtige Multiplayer-Matches sind natürlich noch nicht möglich, aber ihr könnt trotzdem schon mal loslegen.

Call of Duty Modern Warfare 3 öffnet seine Multiplayer-Pforten am 10. November 2023 um 6 Uhr morgens. Doch wie kann es sein, dass jetzt schon Leute auf den Maps unterwegs sind? Ist das überhaupt legal?

Ja! Es gibt einen problemlosen Weg, wie ihr jetzt sofort mit dem Multiplayer-Modus loslegen könnt – zumindest auf Konsolen. Allerdings müsst ihr einige gewaltige Einschränkungen in Kauf nehmen.

So besucht ihr sofort die Multiplayer-Maps

Ganz wichtig: Ihr dürft auf keinen Fall Bilder, Videoclips oder Ähnliches teilen, sonst riskiert ihr Ärger mit Activision und könntet euren Account verlieren.

Solltet ihr CoD Modern Warfare 3 schon installiert haben, gibt es einen einfachen Weg, schon vor Server-Start Zugang zu den Mehrspielerkarten zu erhalten:

Beendet die Internetverbindung eurer Konsole (entweder im Menü oder indem ihr das entsprechende Kabel ausstöpselt).

Startet jetzt CoD Modern Warfare 3.

Ihr bekommt eine Nachricht, dass versucht wird, eine Verbindung herzustellen. Brecht ab, dann bekommt ihr eine Fehlermeldung und landet im Offline-Modus.

Ihr könnt jetzt den Lokalen Multiplayer-Modus starten.

Was für Einschränkungen gelten? Der Multiplayer lässt sich nur mit Bot-Gegnern spielen – logisch, es gibt ja noch keine Online-Verbindung. Zombies ist noch nicht verfügbar und ihr sammelt auch keine Erfahrungspunkte.

Dafür könnt ihr schon mal die Maps erkunden und die neuen Waffen des Shooters ausprobieren, um ein Gefühl für beides zu bekommen. Vielleicht findet ihr ja schon das perfekte Sniper-Nest - oder einen eleganten Weg, um genau das auszuräuchern.

Probiert ihr den Multiplayer-Modus von Call of Duty Modern Warfare 3 schon mal im Alleingang aus oder wartet ihr doch lieber bis zum regulären Start am 10. November? Habt ihr ausprobiert, ob ihr es auch auf dem PC offline zum Laufen bringt, was bisher wohl noch nicht gelungen ist? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare.