CoD Modern Warfare 3: Was ist SBMM? Deshalb regt Skillbased Matchmaking die Leute so auf

Wer gut spielt, wird bestraft? Wir klären auf, wie SBMM in Modern Warfare 3 funktioniert.

Schon seit einigen Jahren nutzt Call of Duty im Multiplayer-Modus das sogenannte SBMM, was für skillbased Matchmaking steht. Und auch im neu erscheinenden Modern Warfare 3 sorgt dieses Feature für hitzige Diskussionen unter Fans. Die einen stehen SBMM positiv gegenüber und finden es praktisch, die anderen wettern gegen vermeintlich unfaire Praktiken und unklare Vorgänge im Hintergrund.

Wir versuchen, euch auf den aktuellsten Stand zu bringen. Was spricht für, was gegen SBMM? Und was sagt die Community aktuell dazu? Das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Funktionsweise von SBMM

SBMM basiert auf der Grundidee, dass Spielerinnen und Spieler im Multiplayer von Modern Warfare 3 automatisch auf Kontrahenten treffen, die ungefähr das gleiche Können am Abzugsfinger besitzen. Dadurch soll vermieden werden, dass Neulinge von Profis aufgerieben werden und die Spielerfahrung in Frust ausartet.

Das klingt zunächst sinnvoll, ist aber wie bereits erwähnt nicht unumstritten. Zum einen, weil bis heute nicht offengelegt wurde, nach welchen Kriterien genau das SBMM in Call of Duty vorgeht. Das öffnet Kritikern Tür und Tor für Theorien, etwa die, dass sich SBMM theoretisch auch prima zum Ankurbeln von Mikrotransaktionsanreizen nutzen ließe, wie ein Patent von Activision Blizzard zeigt.

Außerdem stören sich viele Profis - vor allem Streamer und andere Content Creator - daran, dass SBMM nicht optional deaktivierbar ist. Die oft geäußerte Klage: Man könne nicht einfach mal in einem Casual-Match entspannen, sondern müsse immer gegen gleich gute Profis schwitzen, was einfach nur stressig sei.

Außerdem fühle sich jedes Match gleich an, statt dass euch mal ein Sieg in den Schoß fällt oder ihr eine realistische Chance auf hohe Killstreaks bekommt.

Wie ist die Lage in Modern Warfare 3?

Derzeit ist nicht offiziell bekannt, in welchem Ausmaß Modern Warfare 3 SBMM nutzen wird. Das war bei früheren Serienteilen aber auch nicht der Fall und dennoch gilt es als offenes Geheimnis, das in Black Ops - Cold War, Modern Warfare 2 und Co. zumindest einige SBMM-Mechaniken im Hintergrund auf den Servern aktiv sind.

Auch Modern Warfare 3 hat in der Beta bereits einige Streamer und bekannte CoD-Insider gewaltig mit dem vermuteten SBMM verärgert:

Was im Casual-Game vielleicht den ein oder anderen stört, ist aber zumindest im Ranked-Multiplayer wichtig. Nur so kann sichergestellt werden, dass kompetetive Matches mit einem ausgewogenen Teilnehmerfeld ausgetragen werden.

Im Falle von Modern Warfare 3 bleibt abzuwarten, wie sich die Situation nach dem Release des Multiplayer-Modus entwickelt. Der steht übrigens kurz bevor, alles weitere dazu erfahrt ihr hier:

Wie steht ihr zum Thema SBMM? Habt ihr in der Vergangenheit eher gute oder doch meist schlechte Erfahrungen mit der Technologie gemacht? Oder habt ihr gar nie bemerkt, dass ein solcher Algorithmus im Hintergrund aktiv ist? Freut ihr euch auf den Multiplayer von Modern Warfare 3? Wir sind gespannt, was ihr zu dem Thema denkt, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!