CoD MW3 geht mit Season 2 in eine richtige Map-Offensive, Start-Termin bekannt

Die zweite Season steht im Zeichen einer ganzen Reihe an neuen Karten - doch auch Untote wollen euch zu Leibe rücken.

Nachschub für CoD Modern Warfare 3 ist im Anmarsch: Nachdem in Season 1 Reloaded erst neue Waffen, der Ranked-Modus und die Rio-Map hinzugefügt wurden, richten sich jetzt alle Augen auf Season 2.

Den Trailer dazu gibt es schon – und der kündigt eine richtige Map-Offensive an! Hier alle Infos auf die Schnelle.

Season 2 Release-Termin

Seaosn 2 von MW3 und Warzone erscheint am 7. Februar 2024. Das wurde bereits offiziell über den X-Account (vormals Twitter) von CoD angekündigt:

Wie üblich wird die Season 2 in Deutschland abends gegen voraussichtlich 19 Uhr starten. Der Battle Pass von Season 1 wird dann deaktiviert und eingemottet.

Die neuen Maps

Gleich vier neue Multiplayer-Maps auf einen Schlag wurden für Season 2 bestätigt. Remakes sind nicht darunter, alle Maps wurden komplett neu entwickelt.

Im zugehörigen Trailer könnt ihr bereits einen ersten Blick darauf werfen:

0:40 Map-Nachschub für CoD MW3: Die neuen Schlachtfelder von Season 2 im Überblick

Die neuen Maps von Season 2 sind:

Stash House (6vs6)

Vista (6vs6)

Departures (6vs6)

Operation Tin Man (War Mode)

Nachdem es in Season 1 keinen Nachschub für den War-Modus gegeben hatte, können wir also in Season 2 endlich eine zweite Operation spielen. Dabei müssen Angreifer wie gewohnt nacheinander Missionsziele erfüllen, während die Verteidiger die Attacken abwehren sollen.

Zombie-Thema

Season 2 steht außerdem unter dem Motto der Untoten: Zum einen wurde ein Crossover mit The Walking Dead angekündigt (Grimes und Michonne werden wohl beide als Operator ins Spiel kommen).

Zum anderen kehrt der Modus Hordepoint zurück. Den kennen Fans aus CoD WW2 – die beiden Teams müssen Flaggenpunkte auf der Map erobern und halten, während sie zugleich von Zombies attackiert werden.

Was steckt noch drin?

Wie gewohnt wird es auch in Season 2 einen neuen Battle Pass mit 20 Sektoren und insgesamt 100 Belohnungen geben. Außerdem sind neue Waffen geplant, dazu gibt es aber bislang noch keine Details.

Wir rechnen darüber hinaus mit neuen Events, Challenges und Operator. Etwa zur Season-Mitte kommt dann das obligatorische Reloaded-Update.