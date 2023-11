CoD Modern Warfare 3: Eine einzige Menüeinstellung macht ein durchschnittliches Sturmgewehr unbesiegbar

In MW3 könnt ihr Burst-Waffen aktuell ganz einfach viel besser machen.

In Call of Duty Modern Warfare 3 hat ein Spieler einen offenbar übermächtigen Trick im Menü entdeckt, der die Leistung eines bestimmten Sturmgewehrs radikal steigert. Der CoD-YouTuber FourEyes hat nämlich eine Methode entdeckt, mit der sich eine gewöhnliche Burst-Waffe in eine vollautomatische Waffe verwandeln lässt - und somit ihre größte Schwäche ablegt.

So funktioniert der Trick in MW3

Wie funktioniert der Trick? Die Entdeckung betrifft die DG-58, eine Waffe, die eigentlich nur dreischüssige Salven abfeuern soll.

Doch durch eine einfache Anpassung in den Spieleinstellungen kann die DG-58 in ein vollautomatisches Sturmgewehr verwandelt werden. Ihr müsst lediglich in den Spieleinstellungen unter Gameplay zu den Erweiteren Kampfeinstellungen gehen und dort das Manuellfeuer-Verhalten von Drücken auf Halten stellen.

Warum dieser Trick so gut ist

Durch diese Einstellung feuert die Waffe kontinuierlich, solange der Abzug gedrückt wird. Dies ermöglicht es euch, sich mehr auf die Zielgenauigkeit zu konzentrieren, anstatt auf das manuelle Timing jeder einzelnen Salve.

In der CoD-Community wird dieser Trick bereits als Gamebreaking bezeichnet, da er die eigentlich maximal mittelmäßige DG-58 zu einer der stärksten Waffen im Spiel macht.

Im Video könnt ihr euch ansehen, wie sich diese simple Menüeinstellung auf das Feuerverhalten der Waffe auswirkt:

Für die beste Performance der DG-58 empfiehlt FourEyes in seinem Video folgendes Loadout:

DG-56 LS18 Barrel

MK. 3 Reflector Optic

Soldier Pro Padded Stock

SL Skeletal Vertical Underbarrel

Shadowstrike Support Muzzle

Mit dieser Kombination wird die DG-58 zu einer der besten Waffen im Spiel, die Feinde mit erschreckend genauer Präzision geradezu weglasert.

Das muss entfernt oder generft werden

Dass dieser Trick definitiv zu mächtig ist, findet sogar FourEyes selbst. In seinem Tweet schreibt er:

[...] es macht das Spiel im Grunde genommen kaputt! Wenn das nicht entfernt oder generft wird, wird es den Multiplayer bis Ende der Woche übernehmen …

Ob und inwiefern die Entwickler hier noch nachjustieren werden, bleibt aktuell abzuwarten. Die Manuellfeuer-Verhalten-Option werden sie wohl kaum aus dem Spiel nehmen. Womöglich erwartet die DG-58 in Kürze also ein Nerf – womit die ohnehin nur durchschnittliche Waffe für Spieler, die den Trick nicht verwenden, noch schlechter funktionieren wird.