CoD Warzone 2: Was ist der neue Blackcell Battle Pass und wie funktioniert er?

In Season 3 steht mit Blackcell ein neues Premium-Bundle zum Verkauf.

Für jede Season in CoD: Warzone 2 und Modern Warfare 2 bietet Activision ein Premium-Bundle für den Battle Pass an. Wer schneller voranschreiten will und bereit ist, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, kann so einen Satz Stufensprünge und allerlei Goodies erwerben.

Mit dem Start von Season 2 kommt ein erweitertes Paket auf Interessierte zu, das Blackcell heißt. Zu einem stolzen Preis gibt's die bekannten Boni, aber auch einen veränderten Battle Pass und einen ungewöhnlichen Operator-Skin, der sich in 12 Varianten auffächert. Wir zeigen euch, was da alles drinsteckt.

Das bietet der Blackcell Battle Pass

Blackcell kostet rund 30 Euro und ersetzt das bisherige Premium-Modell. Zentrales Verkaufsargument im Blackcell Battle Pass ist der Operator. Der trägt animierte Kleidung, die ihre Farbe wechselt:

0:13 CoD MW2 und Warzone 2: So sieht der neue Blackcell Battle Pass aus

Die folgenden Inhalte und Boni bringt der Blackcell Battle Pass:

Blackcell Operator: Der oben gezeigte Charakter trägt einen Anzug, der stellenweise die Farbe von schwarz zu golden wechselt.

Der oben gezeigte Charakter trägt einen Anzug, der stellenweise die Farbe von schwarz zu golden wechselt. Waffen-Skin und Co.: Der Skin für die M4 verfügt ebenfalls über die Farbwechsel-Animation. Hinzu kommt ein Skin für ein Fahrzeug sowie ein Finishing Move.

Der Skin für die M4 verfügt ebenfalls über die Farbwechsel-Animation. Hinzu kommt ein Skin für ein Fahrzeug sowie ein Finishing Move. Battle Pass und Stufensprünge: Blackcell schaltet außerdem den Premium Battle Pass von Season 3 frei. Zudem sind 20 Stufensprünge enthalten.

Blackcell schaltet außerdem den Premium Battle Pass von Season 3 frei. Zudem sind 20 Stufensprünge enthalten. Echtgeldwährung: Blackcell enthält 1.100 CoD-Punkte, die sich im Shop ausgeben lassen. Außerdem werden bei der Komplettierung des Battle Pass insgesamt 1.400 weitere CoD Points ausgeschüttet.

Blackcell enthält 1.100 CoD-Punkte, die sich im Shop ausgeben lassen. Außerdem werden bei der Komplettierung des Battle Pass insgesamt 1.400 weitere CoD Points ausgeschüttet. Blackcell-Sektor: Ein exklusiver Sektor im Battle Pass ist ebenfalls enthalten, der als alternativer Startpunkt dient. Außerdem werden alle daran angegrenzenden Sektoren automatisch freigeschaltet.

Ein exklusiver Sektor im Battle Pass ist ebenfalls enthalten, der als alternativer Startpunkt dient. Außerdem werden alle daran angegrenzenden Sektoren automatisch freigeschaltet. Operator-Varianten: Jeder Sektor mit einem Operator-Skin schaltet zudem eine von 12 Varianten des obigen Blackcell-Operators frei.

Wer lediglich den normalen Battle Pass will, kann diesen weiterhin für rund 10 Euro erwerben. Außerdem lassen sich spielrelevante Neuerungen in Season 3 (und ein paar kleinere Goodies) ohne extra Kosten freischalten.

Was die dritte Season von Call of Duty Warzone 2 und MW2 noch alles bietet, fasst unser Artikel oben zusammen. Wie gewohnt kommen neue Maps, Spielmodi und Waffen, aber auch Operator und Detailverbesserungen neu hinzu.

Season 3 beginnt am 12. April 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit.