Call of Duty: Warzone 2 hat viel mit seinem Vorgänger gemeinsam. Aber längst nicht alles. Bei den Loadout-Drops gibt es wichtige Neuerungen, die nicht bei allen gut ankommen. Die Kisten mit euren persönlichen Waffen- und Ausrüstungs-Sets lassen sich nicht mehr via Kaufstation anfordern, sondern fallen recht spät im Match vom Himmel - und dann streiten sich natürlich alle Teams darum. Alternativ bekommt ihr Loadouts als Belohnung für das Erobern von KI-Festungen.

Ob das besser funktioniert als in Warzone (1), diskutieren unsere Shooter-Experten Phil und Petra im Podcast:

Doch jetzt wird das neue System in Season 1 Reloaded aufgelockert, zumindest für kurze Zeit. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Loadout-Granaten und allen Änderungen.

Das ist jetzt neu bei Loadout-Drops

Was ändert sich? Ihr könnt aktuell wieder Loadout-Drops an allen Kaufstationen erwerben, sei es nur für euch im Solo oder für euer ganzes Team. Je nachdem ändert sich der Preis:

Solos - 8.000 Dollar

Duos - 16.000 Dollar

Trios - 24.000 Dollar

Quads - 32.000 Dollar

Ein saftiger Preis also, vor allem, da auf Al Mazrah nicht gerade viel Bargeld rumliegt. Für eure Dollar bekommt ihr eine Loadout-Granate, die ihr an eine Stelle werft, wo nach wenigen Sekunden eine Loadout-Box aufploppt. Passt also auf, wo ihr den Drop anfordert, damit ihr beim Looten nicht von einem gegnerischen Lionel Messi überrumpelt werdet.

0:44 Call of Duty Modern Warfare 2 zeigt die neuen Fußballer-Operator im Trailer

Was sagen die Fans? Viele hatten die Rückkehr traditioneller Loadout-Drops schon von Anfang an gefordert. Andere dagegen empfinden Warzone 2 als fairer, weil man mit dem zufälligen Loot aus der Arena klarkommen muss, statt nach wenigen Minuten schon das bevorzugte Loadout in den Händen zu halten. Viel Stoff also für hitzige Debatten bei Reddit, Twitter und Co. Worin sich so gut wie alle einig sind: Die aktuellen Drops sind vor allem für Squads schwer zu finanzieren, vor allem, wenn ihr nicht schafft, einen Tresor zu knacken.

Bleiben die Loadout-Granaten dauerhaft? Das hängt laut Warzone-Entwickler Raven Software davon ab, wie die Community darauf reagiert und wie es sich auf das Balancing auswirkt. Noch sei nicht festgelegt, ob das Feature dauerhaft im Spiel bleibt oder bald wieder rausfliegt:

Gerade erst hat ein Update für Season 1 Reloaded die Kosten für Loadout-Waffen an Kaufstationen deutlich gesenkt. Allerdings bekommt ihr dafür auch nur die Knarren selbst, keine Perks und Feldausrüstungen. Alle Änderungen aus dem Patch lest ihr hier.

Was haltet ihr von den neuen Loadout-Granaten? Ist euch das alte Warzone-System lieber oder spielt ihr vielleicht bevorzugt ganz ohne Loadout-Drops? Schreibt es uns gern in die Kommentare.