Eine der neuen Waffen in CoD Warzone 2 macht mit einem simplen Trick sofort mehr Kills

Laut CoD-Experte WhosImmortal wird das Cronen Squall in Season 3 das Meta-Game dominieren.

Seit Kurzem läuft Season 3 in CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 und einige neue Waffen haben mit dem großen Update ihren Weg ins Spiel gefunden - darunter das neue Kampfgewehr Cronen Squall.

Der bekannte Streamer und Warzone-Profi WhosImmortal (über 900.000 Abonnenten auf YouTube) ist sich sicher: Wenn ihr einen simplen Trick anwendet, gehört diese Waffe zu den besten im ganzen Spiel.

So holt ihr das Maximum aus der Cronen Squall heraus

Laut dem Experten funktioniert die Cronen Squall im Feuermodus Halbautomatisch gleich um Welten besser als im standardmäßigen Vollautomatik-Modus und wird so zu einer wahren Macht auf große Distanzen.

Warum funktioniert die Waffe so viel besser? WhosImmortal sagt in seinem neuen Video, dass die Waffe erst im Halbautomatik-Modus ihre wahre Stärke zeigt, da sich so ihre große Schwäche umschiffen lässt. Im Vollautomatik-Modus würde die Cronen Squall einfach einen viel zu großen Rückstoß besitzen.

Um das Maximum aus der neuen Waffe herauszukitzeln, empfiehlt der CoD-Experte auch gleich ein passendes Loadout für Warzone 2 erstellt, dass ihr natürlich nur mit der Halbautomatik verwenden solltet.

Mündung : ZLR Talon 5

: ZLR Talon 5 Unterlauf : Edge-47-Griff

: Edge-47-Griff Munition : 6.8 High Velocity

: 6.8 High Velocity Magazin : 30 Round Mag

: 30 Round Mag Optik: Cronen Mini Pro

Das Loadout erklärt WhosImmortal folgendermaßen: Die Mündung sorgt für größere Schadensreichweite, höhere Geschossgeschwindigkeit und mehr Rückstoßdämpfung - alles wichtige Eigenschaften für den Kampf auf große Entfernungen. Auch der Unterlauf-Griff hilft bei der Stabilität und Rückstoßstabilisierung.

Das 30er-Magazin sei für Warzone 2 unerlässlich, da ein Magazin mit 20 Schuss dort einfach nicht wettbewerbsfähig sei. Die darin enthaltenen High-Velocity-Patronen erhöhen abermals die Geschossgeschwindigkeit, was die Kämpfe auf lange Distanz vereinfacht.

Bei der Optik könnt ihr aber gerne herumexperimentieren. Der Experte bevorzugt das Cronen Mini Pro, weil es ein großes, sauberes Sichtfeld gewährt. Diesem Visier fehlt aber ein nennenswerter Zoom-Effekt - solltet ihr diesen für den Distanzkampf benötigen, könnt ihr eine für euch passende Optik auswählen.

Wie findet ihr die neuen Waffen in Season 3, insbesondere das Cronen Squall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!