»Das ist kein Concord 2.0« - Entwickler bittet Spieler, Marathon nicht zu früh abzuschreiben

Steht Marathon ein ähnliches Schicksal wie Concord bevor?

Multiplayer-Shooter haben es nicht leicht. Der Markt ist hart umkämpft und das hat schon einige Opfer gefordert. Letztes Jahr hat es Sonys taufrisches Concord erwischt, dem nach nur zwei Wochen wieder der Stecker gezogen wurde.

Mit Marathon erscheint bald ein neuer Shooter. Entwickelt wird dieser von Bungie, die hinter Genre-Größen Halo und Destiny stecken. Doch die ersten Bilder des Extraction-Spektakels erinnern manche an die Sony-Schlappe aus dem letzten Jahr. Einer der ehemaligen Concord-Entwickler möchte das nicht so stehen lassen.

»Gebt Marathon eine Chance«

Auf Reddit meldet sich der ehemalige Senior VFX Artist von Firewalk Studios, Stephan Williams zu Wort. Er habe die Reaktionen auf die Berichterstattung rund um Marathon verfolgt und bittet die Community, dem neuen Shooter eine Chance zu geben.

Nachdem ich die Kommentare auf Reddit, YouTube und Twitch darüber gelesen habe, dass Marathon Concord 2.0 sei, wollte ich einfach einen kleinen Einblick in die Gefühle eines vierzigjährigen Mannes geben, der einen großen Teil seines Lebens der Entwicklung von Videospielen gewidmet hat.

Damit spricht er die Reaktionen der Community, etwa unter dem Marathon-Trailer auf YouTube an.

»Ich hätte nie erwartet, dass Concord so schnell eine Fortsetzung bekommt, aber hier ist sie« - @Retrofun69

»Dieses Spiel sieht aus, als würde es eine Concordillion Dollar einbringen« - @DmitryCee

»Willkommen zurück, Concord!« - @konodioda4692

Was ist Marathon? Der neue Bungie-Shooter in 5 Gameplay-Minuten komplett erklärt

In seinem Post erklärt Williams, dass ihm bewusst ist, was für einen großen Misserfolg Concord darstellte. Der Hero-Shooter schaffte es nicht, seine Spielerinnen und Spieler beisammenzuhalten. Das Projekt so scheitern zu sehen, sei für den Entwickler »herzzerreißend« gewesen.

Niemandem geht es so schlecht wie den Leuten, die ihre Zeit aufs Spiel setzen, in der Hoffnung, dass sie damit die Massen an Gamern auf der ganzen Welt unterhalten. [...]

Den Stream von Bungie, in dem das Gameplay von Marathon enthüllt wurde, schaute Williams voller Hoffnung und Vorfreude. Er bewundere sie dafür, dass sie mit dem Shooter ein Risiko eingehen und etwas für Unbekanntes ausprobieren. Am Schluss des Beitrags richtet er die Worte an die Community:

Wir haben es [mit Concord] nicht geschafft. Bitte bestraft andere nicht für unsere Fehler. Wir sind alle Menschen, die versuchen, etwas Besonderes zu schaffen, und Marathon ist da keine Ausnahme. Seid freundlich und bleibt cool, denn Videospiele sollen Spaß machen.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag zeigt die Community sich wohlwollend. Der Appell, die Menschen hinter den Studios zu sehen, hat offenbar Früchte getragen.

Concord war für Sony ein herber Rückschlag. Zwar konnte der Publisher mit dem Live-Service-Shooter Helldivers 2 einen großen Erfolg verbuchen, aber das ließ sich bisher nicht reproduzieren. Bungie ist seit 2022 ebenfalls Teil von Sony und veröffentlicht jetzt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder ein neues Spiel.

Marathon soll ein einsteigerfreundlicher Extraction-Shooter werden, in dem Sterben nicht so hart bestraft wird wie in Genre-Kollegen. Ob das reicht, um eine eigene Playerbase zu akquirieren, bleibt abzuwarten. Unser Shooter-Experte Phil hat sich bereits ein Bild von Marathon gemacht. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut gerne oben in der Box vorbei.