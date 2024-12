Critical Role: Die erfolgreichste Rollenspiel-Truppe der Welt könnte schon bald ein eigenes Videospiel enthüllen

Wir lehnen uns mal weit aus dem Fenster und vermuten: Wenn Critical Role ein Videospiel herausbringt, dann mit Fantasy-Setting. Bildquelle: Critical Role / Daggerheart

Spätestens seit der erfolgreichen Prime-Serie The Legend of Vox Machina sagt Critical Role den meisten Fantasy-Fans etwas. Natürlich kennen viele die Gruppe schon deutlich länger aus ihren Dungeons&Dragons-Kampagnen, die sie weltbekannt gemacht haben.

Da es sich bei sämtlichen Mitgliedern um Voice Actors handelt, die in unzähligen Videospielen auftauchen und selbst begeisterte Spielerinnen und Spieler sind, liegt die Frage nah: Kommt irgendwann auch ein eigenes Videospiel von Critical Role? Ein Interview mit Rolling Stone schürt neue Hoffnungen.

»Wollten von Anfang an ein Videospiel herausbringen«

Den Wunsch nach einem Videospiel in der Welt von Exandria äußern viele Fans schon seit Jahren. Auch der Cast von Critical Role selbst träumt schon lange davon, heißt es im Interview. Und es könnte endlich gute Neuigkeiten geben, wie CEO Travis Willingham verrät. Man verfolge dieses Ziel aktiv, allerdings müsse man dabei viele Besonderheiten der Branche beachten.

In den letzten Jahren haben wir die notwendigen Gespräche geführt, um herauszufinden, wie wir das auf intelligente Weise tun können (...). Und hoffentlich werden wir etwas wirklich Aufregendes zu berichten haben, vielleicht gegen Ende des Jahres, vielleicht Anfang 2025, rechtzeitig zu unserem 10-jährigen Jubiläum. Aber das ist etwas, woran wir definitiv gedacht haben. Die Kooperationen, die wir mit verschiedenen Partnern eingegangen sind, waren kleine Tauchgänge in den Pool, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Im interaktiven Bereich gibt es im Moment eine Menge Umwälzungen.

Das Regelsystem von Daggerheart befindet sich gerade in der Open Beta.

Das ist noch keine offizielle Ankündigung, aber doch ein sehr eindeutiger Hinweis, dass es bald einen Reveal geben dürfte. Ob es sich dabei um ein vollwertiges Rollenspiel, ein Adventure oder etwas anderes handelt, wissen wir im Moment nicht – ebenso wenig, ob es auf dem System Dungeons&Dragons oder auf Critical Roles eigenem Regelwerk Daggerheart basieren wird.

Wenn ein Videospiel von Critical Role herauskommt, dann wie bei der Prime-Serie nur unter strikten Bedingungen und aktiver Beteiligung der Truppe, wie Marisha Ray im Interview klarstellt:

Ich würde sagen, dass wir unsere Charaktere und unser geistiges Eigentum sehr gut schützen wollen. Wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, sind unsere schmierigen kleinen Hände bei jedem Schritt des Prozesses und bei allen Reviews dabei und stellen sicher, dass sich alles noch nach unserer DNA anfühlt.

1:47 The Legend of Vox Machina: Trailer zur beliebten Fantasy-Serie von Amazon

Autoplay

Erste Ausflüge in die Videospielwelt hat Critical Role ja schon erfolgreich unternommen: Für das Rollenspiel Pillars of Eternity 2: Deadfire ist ein kostenloser DLC mit acht Charakteren aus der ersten Kampagne (Vox Machina) verfügbar. Solche Kooperationen sind aber nicht das Endziel von Critical Role, wie Willingham betont:

Jede Chance, in andere Welten einzutauchen und mit Künstlern, Unternehmen und Entwicklerstudios zusammenzuarbeiten, von denen wir glauben, dass sie das geistige Eigentum dieser Figuren gut verwerten können, werden wir nutzen. Aber das macht uns hungrig auf mehr eigene Sachen.

Was würdet ihr euch von einem Spiel von Critical Role wünschen? Eine ganz neue Geschichte im Universum von Exandria? Oder eine der großen Kampagnen zum Nachspielen? Welches Entwicklerstudio würdet ihr am liebsten dahinter sehen? Larian? Obsidian? In den Kommentaren unten dürft ihr gern wild träumen, also schreibt es uns.