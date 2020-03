Cyberpunk 2077 bekommt ein Wende-Cover: Physische Kopien des nächsten Rollenspiels von CD Projekt Red werden auf der Rückseite des Box Arts die weibliche Version von Titelheld V zeigen - und nicht die männliche. Wie genau das aussieht, hat der Entwickler des Rollenspiels offiziell am 8. März auf Twitter vorgestellt, um den internationalen Frauentag 2020 zu feiern.

Ein wirkliches Geheimnis ist das übrigens nicht: Schon vor acht Monaten hat der offizielle Twitter-Account von CD Projekt Red im Austausch mit einem Fan verraten, dass es für Cyberpunk 2077 ein Wende-Cover mit der weiblichen Spielfigur geben wird. Jetzt wissen wir, wie dieses aussehen wird.

Zweifelsohne eine gute Nachricht für die Videospieler, die vom Cover-Art von Cyberpunk 2077 enttäuscht waren: Viele Fans haben große Erwartungen an das am 17. September 2020 erscheinende Rollenspiel des CD Projekt Red, bemängelten aber, dass das Artwork in die mäßig Kreative »Typ mit 'ner Knarre«-Kategorie fiel. Nun gibt es offiziell die »Mädel mit 'ner Knarre«-Alternative.

V in weiblich bekommt für Cyberpunk 2077 einen neuen Look

Dabei wurde Protagonistin V ein leicht überarbeitetes Aussehen beschert: An dem grundlegenden Design der weiblichen Standard-Spielfigur hat sich zwar nicht viel geändert, dafür wurden mehrere Details angepasst:

Die Haarfarbe strahlt nun in einem kräftigeren Rot und fällt nicht mehr ganz so dunkel aus.

V's Ohren sind nun gepierct, vorher trug sie keine Ohrringe.

V's dunkler Lidschatten wurde etwas zurückgefahren und ist nun nicht mehr ganz so dominant.

Die metallischen Linien in V's Gesicht wurden leicht anders positioniert und gleichen nun denen der männlichen Variante der Spielfigur von Cyberpunk 2077.

Charakter-Editor und Spielfiguren-Individualisierung in Cyberpunk 2077

Natürlich müsst ihr in Cyberpunk 2077 nicht mit dem männlichen oder weiblichen Default-Character spielen. Aktuell gibt es auf Poster, in Werbung und in Trailern natürlich ein Standard-Aussehen für V, wie zum Beispiel bei Mass Effect 3 handelt es sich dabei nicht um das für das fertige Spiel festgelegte Aussehen.

Im Gegensatz zu The Witcher 3: Wild Hunt schreibt CD Projekt Red bei diesem Spiel die individuelle Anpassung der Spielfigur V groß und möchte in einem umfangreichen Charakter-Editor zahlreiche Optionen dafür bieten.

Körperform, Kleidung, Frisuren, Tattoos, Make-Up, Hautfarbe und mehr sollen allesamt individuell anpassbar sein und nicht einmal die klassischen Geschlechterbegriffe männlich und weiblich eine Rolle spielen. Um Spielern »mehr Flexibilität« zu geben, muss in Cyberpunk 2077 nicht zwischen zwei Geschlechtern ausgewählt werden.

Wer beispielsweise einen männlich aussehenden Charakter mit weiblicher Stimme spielen möchte - oder umgekehrt - kann dies tun. Wer einen männlichen Charakter mit männlicher Stimme oder eine weibliche Figur mit weiblicher Stimme spielen möchte, wird davon natürlich genauso wenig abgehalten.