An der Charaktergestaltung von Cyberpunk 2077 hat sich seit der letzten Demo einiges geändert. In einem Interview mit Metro erzählte Senior Artist Marthe Jonkers, dass es inzwischen deutlich mehr Optionen gibt - unter anderem was das Geschlecht der Hauptfigur V angeht. Wir wählen nicht mehr einfach nur zwischen männlich und weiblich, sondern haben mehr Freiheit:

"Du wählst also deinen Körpertyp und wir haben zwei Stimmen, eine die männlich klingt und eine, die weiblich klingt. Du kannst die frei kombinieren, du kannst sie verbinden, wie du willst. Und dann haben wir jede Menge zusätzlicher Hauttöne und Tattoos und Frisuren. Wir wollen den Leuten wirklich die Freiheit geben, ihren eigenen Charakter zu erstellen und zu spielen, wie sie wollen."

In der Zukunft von Cyberpunk 2077 sind Körperveränderungen und Verbesserungen an der Tagesordnung, und dazu gehören auch Geschlechtsänderungen. Bereits im Juni erzählte der leitende Questdesigner Pawel Sasko, dass wir beispielsweise einen Charakter mit männlichem Körper und weiblicher Stimme erschaffen können und danach festlegen, wie dieser Charakter in der Welt wahrgenommen und angesprochen wird.

Aber wer lieber einen Charakter spielen will, der männlich klingt und aussieht und auch so behandelt wird, der kann das in diesem flexiblen System ebenfalls weiter tun. Laut Sasko geht es vor allem darum, Spielern mehr Flexibilität zu geben:

"Wenn du stärkere weibliche Gesichtszüge für deinen männlichen Charakter haben willst, geht das. Wenn du männliche Züge für einen weiblichen Charakter haben willst, geht das. Wenn du einen Charakter willst, der schwerer zu definieren ist, geht das auch. Wir überlassen den Spielern, was sie tun wollen. "

Auch wir haben auf der Gamescom mit den Entwicklern des Spiels gesprochen: In unserem Plus-Podcast blicken wir hinter die Kulissen der Messedemo und Leveldesigner Miles und Questdesigner Philipp stellen sich den Fragen unserer Community.