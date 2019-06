Am 16. April 2020 erscheint Cyberpunk 2077, verkauft wird es aber jetzt bereits wie geschnitten Brot. Fast 10 Monate vor Release belegt das neue Sci-Fi-Abenteuer von CD Projekt Red den ersten Platz der Steam-Charts in der E3-Woche. Und das wenig überraschend. Nachdem es zur E3-Präsentation von Microsoft im Steam-Shop freigeschaltet wurde, stand Cyberpunk noch in der selben Nacht und keine zwei Stunden später an der Spitze der Topseller.

Auch die Collector's Edition des Rollenspiels ging so schnell über die Ladentheke, dass sie innerhalb eines Tages ausverkauft war. Doch selbst wenn Cyberpunk ein noch so großes Potenzial hat und der Hype gerade immens ist, wir raten euch wie immer von Vorbestellungen ab und empfehlen euch, stattdessen lieber auf das fertige Spiel und unseren Test auf GameStar.de zu warten.

Hinter Cyberpunk 2077 landet Total War: Three Kingdoms auf Platz 2. Und direkt dahinter folgt schon wieder ein Spiel von CD Projekt: The Witcher 3. Das Hexerabenteuer profitierte letzte Woche von einer ordentlichen Rabattaktion, genau wie die GOTY-Edition von Dark Souls 3 auf dem achten Platz der Steam-Charts.

Dazwischen tummeln sich neben dem alten Steam-Dauerbrenner PUBG, aber auch drei vergleichsweise kleinere Titel: der Mittelalter-Prügler Mordhau, der Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose und das endlich auch auf dem PC erschienene JRPG Octopath Traveler.

Die Steam-Verkaufscharts vom 10. bis 16. Juni 2019

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.