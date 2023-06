Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bringt ein ganz neues Story-Ende ins Hauptspiel

Phantom Liberty wird mit seiner Story, das Ende der Hauptquestreihe beeinflussen.

Das im Frühherbst zum Release vorgesehene Addon Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 wird die Geschichte von CD Projekt Reds jüngstem Hit fortführen und auch viele Aspekte des Hauptspiels überarbeiten - mehr dazu lest ihr in unserer großen Vorschau.

Ferner fügt Phantom Liberty auch dem Hauptspiel einen komplett neuen Storyausgang hinzu. Dies ist durch ein Interview mit Gabe Amatangelo, Game Director und Vizepräsident des polnischen Studios, mit der Website wccftech.com bekannt geworden.

Ihr beeinflusst also mit euren Entscheidungen nicht nur den Ausgang der neuen Handlung, sondern modifiziert auch, wie die bereits an sich lang bekannten Geschehnisse in Night City zu einem Abschluss finden und was genau am Ende passiert.

Je nach Ende von Phantom Liberty schaltet ihr die Möglichkeit frei, ein neues Finale im Basisspiel zu erreichen. Dieses hat mit euren Beziehungen zu Charakteren und mit Situationen zu tun, die ihr getroffen oder die ihr erlebt habt. Gabe Amatangelo, CD Projekt Red

Überspringbare Story

Da die Geschichte von Phantom Liberty ungefähr in der Mitte der Hauptgeschichte verankert ist und zudem optionaler Natur ist, habt ihr die freie Wahl. Ihr könnt die Handlung von Phantom Liberty auch aufschieben oder sogar komplett ignorieren. So ähnlich hat es das Erfolgsstudio auch schon mit den Erweiterungen für The Witcher 3 gehandhabt.

15:39 Im Cyberpunk 2077 Addon Phantom Liberty retten wir die Präsidentin... vielleicht.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler zu Cyberpunk 2077 Wer die Geschichte vom Grundspiel bis zum Ende gespielt hat, wird wissen, dass Vs Geschichte, egal was der Spieler für ihn alles entschieden hat, nie einen wirklich schönen Abschluss findet. Er oder sie findet keine perfekte Lösung, um das Relikt und Johnny Silverhand zu entfernen, ohne dabei unbeabsichtigte Kollateralschäden anzurichten. Songbird soll laut Amatangelo hierbei vielleicht helfen. Immerhin ist sie die persönliche Netrunnerin der amtierenden Präsidentin der Vereinigten Staaten. So sollte sie beeindruckende Fähigkeiten in diesem Feld vorweisen können.

Worauf freut ihr euch bei Phantom Liberty am meisten? Ist es die Geschichte des Addons, seine Ergänzungen an der Hauptstory oder doch viel mehr der kostenlose Begleitpatch? Werdet ihr den CD-Projekt-Red-Titel dann erneut in seiner hoffentlich besten Fassung spielen oder gehört ihr zu denen, die sich das einstige Problemspiel bis heute aufgespart haben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, aber achtet bitte darauf, nicht ohne Vorwarnung zu spoilern!