Cyberpunk 2077: Phantom Liberty setzt auch die Romanzen des Hauptspiels fort

Panam wird sich mit Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wahrscheinlich nicht in Dogtown blicken lassen, dennoch soll die Romanze mit V neue Facetten bekommen.

Phantom Liberty wird das erste und einzige Story-Addon für Cyberpunk 2077, während das eigentliche Hauptspiel ebenfalls ordentlich überarbeitet wird. Im Fokus des DLCs stehen aber vor allem das neue Spielgebiet Dogtown und neue Charaktere wie zum Beispiel Songbird oder Solomon Reed.

Doch was ist mit unseren altbekannten Verbündeten und Liebschaften? Dazu haben sich bereits Quest Director Pawel Sasko und Quest Designerin Despoina Anetaki von CD Projekt Red im Gespräch mit Kotaku geäußert und durchblicken lassen: Unsere Romanzen spielen auch in Phantom Liberty eine Rolle, wenn auch wahrscheinlich nur eine kleine.

Liebe und Phantom Liberty

Thriller vor Romanzen: Anetaki zufolge ist Phantom Liberty primär ein Spionage-Thriller, im Zuge dessen V in Dogtown nach einer möglichen Heilung für Johnny Silverhand im Kopf sucht. Trotzdem werden die Romanzen zu NPCs wie Kerry, Judy, Panam oder River zumindest ein bisschen vertieft, Sasko und Anetaki gehen diesbezüglich aus Spoiler-Gründen nicht zu sehr ins Detail.

Wie bei Witcher 3? Sasko zieht aber zumindest einen Vergleich mit dem Witcher 3-DLC Hearts of Stone, der zum Beispiel nach Abschluss zusätzliche Dialoge mit Yennefer, Triss und Co. freischaltet. Bei Cyberpunk 2077 schraubte aber auch schon Patch 1.5 an den Romanen, indem beispielsweise Panam dem Spieler … freizügige Fotos zukommen lässt.

Mehr Liebe für die Liebe? Da Phantom Liberty Hand in Hand mit einem großen, kostenlosen Patch 1.7 kommt, der das Hauptspiel ordentlich umkrempelt, werden möglicherweise alleine dadurch schon Vs Romanzen vertieft. Gerade die Techtelmechtel mit River und Kerry blieben in den Augen vieler Spieler hinter denen mit Judy und Panam weit zurück.

Was genau uns mit Phantom Liberty und Patch 1.7 erwartet, könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Story-DLC Phantom Liberty und Update 1.7 für Cyberpunk 2077? Was für konkrete Features und Verbesserungen würdet ihr euch für das Rollenspiel von CD Projekt Red wünschen? Würdet ihr euch über zusätzliche Addons freuen oder seid ihr zufrieden damit, wenn in absehbarer Zeit ein Schlusstrich gezogen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!