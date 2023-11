Cyberpunk 2077: Ultimate Edition offiziell angekündigt - alles zu Inhalt, Preis & Release-Termin

Bald könnt ihr Cyberpunk 2077 als Komplettpaket erneut spielen.

Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? Natürlich (leider) nicht, aber passend zur beginnenden Vorweihnachtszeit hat CD Projekt Red schon jetzt ein potenzielles Geschenk für Cyberpunk-Fans und solche, die es werden wollen parat.

Die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist sowas wie die eierlegende Wollmilchsau für alle Cyberdeck- und Cyberware-Virtuosen. Wir haben passend zur offiziellen Ankündigung alle Infos für euch.

Alle Infos zur Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Was steckt in der Ultimate Edition? Das Hauptspiel samt der Erweiterung Phantom Liberty. Die Ultimate Edition richtet sich damit also vor allem an Spielefans, die bislang noch nie Urlaub in Night City gemacht haben.

Wann ist Release? Die Ultimate Edition erscheint am 5. Dezember 2023.

Wie teuer ist die Ultimate Edition? Ein Preis wurde in der Ankündigung nicht genannt.

Für welche Plattformen? Sowohl der PC als auch PlayStation 5 und Xbox Series X/S kommen in den Genuss der Ultimate Edition.

Wo kann ich die Ultimate Edition kaufen? Hier wird sich wohl im Vergleich zu den bisherigen Spielen nichts ändern. Die digitale Variante werdet ihr also auf dem PC bei GOG, Steam und im Epic Store kaufen können. Auf der PS5 und der Xbox im jeweiligen Store.

Gibt es auch eine physische Ausgabe? Ja! Die Ultimate Edition wird auch als Boxed-Variante im lokalen Handel erhältlich sein. Also so richtig, mit Verkäufer, menschlicher Interaktion und allem, was dazugehört.

So, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum genau Cyberpunk 2077 im Jahre 2023 ein unvergessliches Rollenspiel-Erlebnis ist, haben wir auch in diesem Fall die passende Cyberware für euch:

Werdet ihr euch die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition unter den Weihnachtsbaum stellen oder jemand anderen damit beschenken? Wenn ja, wer wird sich darüber freuen dürfen? Wie steht ihr rund drei Jahre nach dem schwierigen Launch zum Rollenspiel? Hat CD Projekt Red in euren Augen Wiedergutmachung geleistet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!