Cyberpunk 2077 sieht in der Unreal Engine 5 einfach nur noch atemberaubend aus

Cyberpunk 2077 zählt mit Sicherheit zu den am meisten gehypten Spielen aller Zeiten. Als es vor rund eineinhalb Jahren dann endlich erschienen ist, war aber schnell klar, dass es den völlig übersteigerten Erwartungen vermutlich nie hätte gerecht werden können.

Ein Kritikpunkt betraf und betrifft bis heute den Look des Science-Fiction-Abenteuers: Nicht wenige hatten mit einer echten Grafikrevolution, also mindestens NextGen, gerechnet, vor allem dank gleich mehrerer Raytracing-Effekte. Doch auch das – so ehrlich muss man sein – war wohl etwas zu viel erwartet.

Realistische Reflexionen, wohin das Auge auch blickt

Der Youtube-Kanal Enfant Terrible hat sich dem nun angenommen und Cyberpunk 2077 in der brandaktuellen Unreal Engine 5 neu auferstehen lassen. Und das sieht schlichtweg atemberaubend aus. Aber überzeugt euch am besten einfach selbst von der Grafikpracht:

In dem rund zweieinhalb Minuten langen Video zeigt der Künstler, was mit Epic Games neuester Iteration der Unreal Engine alles möglich ist. Beeindruckend sind vor allem der hohe Detailgrad und die Beleuchtung.

Seht euch mal die verregnete Szene ab Minute 1:03 an. Das ist kaum noch von der Realität oder einem Film zu unterscheiden. Die Reflexionen der Fahrzeuglichter und der Neonreklamen wirken beinahe greifbar. Achtet vor allem auf das gelbe Taxi mit dem roten Streifen und die Spiegelungen der nicht im Bild befindlichen Umgebung auf dem Lack. Hier verrichtet die Beleuchtungstechnologie Lumen der Unreal Engine 5 ihre Arbeit. Diese beinhaltet unter anderem die Echtzeitstrahlenberechnung Raytracing.

So ist der Nachbau von Cyberpunk 2077 in der UE5 entstanden

Enfant Terrible nutzte für den Nachbau von Cyberpunk 2077 in der Unreal Engine 5 Environment Megapacks aus dem Epic Marketplace ebenso wie den MetaHumans Creator , VFX und Zbrush . Wie viel von Night City er rekonstruiert hat, ist dabei nicht wirklich klar, aber es dürften schon viele Stunden Arbeit hineingeflossen sein, dem Video nach zu urteilen.

Wie gut gefällt euch Cyberpunk 2077 in der UE5? Ist es nicht viel mehr als ein nettes Ugprade oder haut es euch komplett aus den Latschen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare!