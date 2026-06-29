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Cyberpunk Edgerunners 2: Der Release-Zeitraum steht endlich, vier neue Hauptcharaktere enthüllt, Trailer steht kurz bevor

Im Herbst 2026 erscheint Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix und jetzt gibt's einen ersten Blick auf die neue Gang.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
29.06.2026 | 11:58 Uhr

In die Fußstapfen von David (links), Lucy und Co. tritt eine neue Gruppe von Netrunners, Edgerunners und was Night City sonst noch alles zu bieten hat. Bildquelle: Netflix In die Fußstapfen von David (links), Lucy und Co. tritt eine neue Gruppe von Netrunners, Edgerunners und was Night City sonst noch alles zu bieten hat. Bildquelle: Netflix

Obwohl Cyberpunk 2077 im September 2022 noch lange nicht als eines der besten Open-World-Spiele bezeichnet wurde – das passierte erst etwa ein Jahr später mit dem Release von Update 2.0 und Phantom Liberty – erschien damals schon der Sci-Fi-Anime Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix und erweiterte das Universum von CD Projekt Red.

Die Animationsserie begeisterte Fans sowie Kritiker, die sofort Platz für die Figuren in ihren Herzen freiräumten. Einen ersten Teaser zur Fortsetzung gab es im Juli 2025. Jetzt folgt endlich ein offizieller Release-Zeitraum und ein Poster der neuen Crew.

Neue Infos zu Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2

Der Edgerunners-Account auf X beglückt Fans mit einem neuen Bild, das nicht nur den erst vor Kurzem ersten angekündigten Hauptcharakter zeigt, sondern auch seine neue Gang. Die besteht aus (via Crunchyroll):

  • D, einem rachsüchtigen Netrunner der Snake Nation,
  • Roman Carax, einem Filmfan und Dokumentarfilmer,
  • Talia Yang, einem Maelstrom-Gangmitglied und
  • Weak Kingsley, einem Edgerunner.

Wer hier wer ist, geht aus dem Bild noch nicht komplett hervor. Die blonde Figur vorn dürfte aber Roman sein, der mit seiner Videokamera in der Hand, nach neuen Geschichten in Night City sucht. Unsere weiteren Vermutungen: Die Person rechts von ihm ist Talia, links sitzt D und über die Köpfe aller hinweg ragt Weak. Was meint ihr?

Das sind D, Roman, Talia und Weak. Bildquelle: Netflix Das sind D, Roman, Talia und Weak. Bildquelle: Netflix

Hierzu dann auch direkt die Ankündigung: Season 2 von Cyberpunk: Edgerunners erscheint im Herbst 2026 auf Netflix. Ein genaues Datum gibt es zwar noch nicht, aber wir können demnach vermutlich in den Monaten September, Oktober oder November mit dem Release rechnen.

Es soll ebenfalls bald ein Trailer erscheinen. Wenn es so weit ist, packen wir ihn natürlich gleich hier in die News mit rein.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Cyberpunk: Edgerunners, Staffel 1. Weiterlesen auf eigene Gefahr, Choomba!

Video starten 0:53 »Zeit zu weinen« - Der erste Teaser zu Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 reißt alte Wunden auf

Legt euch jetzt schon Taschentücher bereit

Wer schon einmal in der Welt von Night City unterwegs war, der weiß nur zu gut, wie hoch die Sterberate in dieser Stadt ist. Das musste erst die letzte Crew rund um David Martinez, Lucy, Kiwi und Dorio auf schmerzhafte Weise erfahren.

David wollte sich nach einem schwierigen Schicksalsschlag als gesetzloser Söldner in Night City eigentlich einen Namen machen. Durch den Einbau gefährlicher Cyberware gerät er jedoch letztendlich in eine Spirale aus Gewalt und verliert zunehmend seinen Verstand. Am Ende überleben tatsächlich nur Lucy und Falco, der Rest der Clique findet einen tragischen Tod. 

Ja, hier bleibt kein Fan-Herz heil und unversehrt. Denn die Geschichten der Figuren, ihre Wünsche und Ambitionen, die sich am Ende in Luft auflösen, haben die Community tief berührt. Für die neue Season bedeutet das natürlich, dass Fans sich nicht allzu sehr an die neuen Charaktere gewöhnen dürfen. Das könnte – und wird vermutlich – böse ausgehen.

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Wie viel Liebe die Community für das Franchise übrig hat, beweist ein Fan-Film. Dort treffen Hauptfigur V aus dem Videospiel und Protagonist David aus Edgerunners aufeinander, obwohl sie sich in der offiziellen Lore nie begegnet sind. 

Außerdem wird die Tabletop-Version von Cyberpunk noch um ein gewaltiges neues Regelwerk ergänzt. Mehr dazu lest ihr in der oberen Linkbox, wo wir euch alle wichtigen News aus Night City verlinken. Viel Spaß, Choombas!

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