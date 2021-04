Schnelle Action, eine düstere Cyberpunk-Atmosphäre und viele Waffen - Das macht den Shooter Turbo Overkill aus, der sich in einem ersten Trailer präsentiert und bei Steam erscheint. Wir stellen euch das Spiel etwas näher vor.

Den besagten Trailer könnt ihr euch aber auch erst einmal selbst reinziehen:

Ein Held mit Kettensäge am Bein

Worum geht es im Spiel? Ihr übernehmt die Rolle des sogenannten »Street Cleaner«. Eure Aufgabe ist es, die Straßen von Neo-Paradise zu säubern. Und zwar nicht von Müll, sondern von Banden, Cyborgs und verrückten Androiden. Dazu greift ihr auf Waffengewalt zurück, damit die Stadt endlich wieder sicher wird.

Typisch für einen Shooter rast ihr durch die Straßen und Gebäude und legt euch dort mit den vielen Feinden an, die ihr schnell aus dem Weg räumt. Dabei geizt Turbo Overkill nicht mit Blut und Brutalität, weshalb sich der Shooter nur an erwachsene Spieler richtet.

Verbessert den »Street Cleaner«: Euren Helden dürft ihr mit Körpermodifikationen verbessern, damit ihr beispielsweise doppelt springen könnt. Während des Abenteuers findet ihr versteckte Mix-Tapes, die geheime Level freischalten.

Turbo Overkill erinnert an die Shooter der 1990er-Jahre. Nicht nur aufgrund des recht simplen und schnellen Gameplays, sondern zudem wegen der Pixelgrafik.

Ihr mögt das Cyberpunk-Szenario und wollt wissen, welche interessanten Spiele ihr euch in diesem Setting anschauen solltet? Wir verraten es euch:

174 26 Mehr zum Thema Die 38 besten aktuellen Cyberpunk-Spiele, die ihr jetzt spielen könnt

Was ist das Besondere am Spiel? Neben einem großen Arsenal an Waffen, die alle über zwei Feuermodi verfügen, besitzt der »Street Cleaner« eine Kettensäge, die an seinem Bein angebracht ist. Mit dieser kann er seine Gegner zerlegen oder auf dem Sägeblatt sogar Abhänge hinunter surfen. Nur Bäume werden damit nicht gefällt. Das wär ja absurd.

Wann erscheint Turbo Overkill?

Der Shooter hat aktuell noch keinen Releasetermin. Auf Steam ist nur »Coming Soon« zu lesen. Ob Turbo Overkill also noch 2021 kommt, ist nicht klar.

Was haltet ihr von dem Shooter? Ist Turbo Overkill ein Spiel nach eurem Geschmack?