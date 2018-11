Das Ende der Geforce GTX 1080 Ti - Geringe Lagerbestände, steigende Preise

Nach der Vorstellung der neuen Nvidia Geforce RTX 2080 und Geforce RTX 2080 Ti erschien vielen PC-Gamern die noch immer sehr schnelle Geforce GTX 1080 Ti als eine sinnvollere, weil günstigere Alternative. Doch nun scheint das Ende dieses beliebten Modells bevorzustehen, wie Gamers Nexus meldet.

Mehrere Quellen bei den Grafikkarten-Herstellern hätten bestätigt, dass es kaum noch Lagerbestände der Geforce GTX 1080 Ti gibt und Nvidia außerdem keine der notwendigen GP102-Grafikchips mehr anbietet. Damit dürfte Nvidia die Produktion des Pascal-Grafikchips wohl eingestellt haben - oder aber nur noch für die Herstellung professioneller Quadro-Grafikkarten freigeben.

Geforce RTX 2000 - Alle Infos und Details zu den neuen Nvidia-Grafikkarten

Zumindest ist sicher, dass die Geforce GTX 1080 Ti im Handel weltweit immer teurer wird, was auf eine hohe Nachfrage bei immer geringeren Stückzahlen hindeutet. In den Vereinigten Staaten und auch in Deutschland gibt es inzwischen die neue Geforce RTX 2080, die das noch brachliegende Raytracing unterstützt, zum gleichen Preis wie eine Geforce GTX 1080 Ti. Vor einigen Wochen war die Geforce GTX 1080 Ti noch deutlich günstiger zu haben.

Vermutlich dürften auch die anderen Pascal-Modelle Geforce GTX 1080, Geforce GTX 1070 Ti oder Geforce GTX 1070 in den nächsten Wochen langsam knapper werden und damit die neue Geforce RTX 2070 noch attraktiver machen.

Wie unser Test einer MSI Geforce RTX 2070 Armor 8G zeigt, bietet die Geforce RTX 2070 ein deutlich realistischeres Preis-Leistungs-Verhältnis als die beiden anderen Turing-Grafikkarten. Außerdem gibt es bei diesem Modell auch noch keine Berichte über rätselhafte Ausfälle, wie das beispielsweise bei der Geforce RTX 2080 Ti Founders Edition der Fall ist.

Was ist Raytracing?