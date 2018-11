Nvidia Geforce RTX 2060 - Grafikkarte wird wohl lange verschoben

Wir hatten schon am Freitag über die Geschäftszahlen von Nvidia berichtet, die gerade bei den Grafikkarten schlechter ausfielen als erwartet. Der Grund dafür ist, dass Nvidia sich verschätzt hatte, was den tatsächlichen Einfluss des Krypto-Minings auf das eigene Geschäft angeht. Der Boom hatte für hohe Preise und Verkaufszahlen gesorgt, der Einbruch des Krypto-Marktes aber nur langsam für sinkende Preise.

Außerdem drängen nun viele Miner mit gebrauchten Grafikkarten auf den Markt und erschweren so den Abverkauf der Lagerbestände von noch neuen Pascal-Modellen. Tatsächlich hat Nvidia sogar eine ganze Menge an GPUs im Wert von 57 Millionen US-Dollar abgeschrieben. Die Geforce GTX 1060 wird nicht mehr ausgeliefert, weil der Handel noch volle Lagerbestände hat. Nvidia geht zwar davon aus, dass sich das Problem bis zum Ende des Jahres so lösen lässt, doch wie sich der Markt für gebrauchte Grafikkarten in den nächsten Wochen auswirken wird, ist nicht abzuschätzen.

Zudem hat AMD mit der Radeon RX 590 auch noch eine Grafikkarte präsentiert, die gegen die Geforce GTX 1060 antritt und deren Verkauf weiter erschweren könnte. Eventuell bedeutet das aber auch, dass die Preise für die Geforce GTX 1060 in den nächsten Wochen stark sinken werden.

Für PC-Gamer, die auf eine Geforce RTX 2060 warten, heißt das laut Digitaltrends, dass dieses Modell wohl noch lange nicht veröffentlicht wird. Wenn Nvidia schon keine Geforce GTX 1060 mehr verkauft, damit der Handel seine Lagerbestände abbauen kann, wird das Unternehmen wohl auch keine Geforce RTX 2060 veröffentlichen, die letztlich auf die gleichen Kunden abzielt. Offiziell wird es aber wohl keine Verzögerung geben, denn bislang hat Nvidia ohnehin noch keinen Termin für die Geforce RTX 2060 genannt.