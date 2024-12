Das GameStar-Team wünscht euch frohe Weihnachten!

Da das letzte Team-Bild aus dem Sommer stammt und wir es verdösbaddelt haben, ein aktuelles zu schießen, gibt es dieses Jahr eine halb-gut gephotoshoppte Weihnachtskugel.

Liebe GameStar-Community,

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und obwohl es bei vielen von uns wenig winterlich aussieht, können wir die Atempause vor dem neuen Jahr und den (hoffentlich!) anstehenden Urlaub zum Durchatmen nutzen. Denn dieses Jahr hatte es wieder in sich – im Guten, wie im Schlechten.

Die schon in 2023 begonnene Entlassungswelle zog sich auch durch 2024 weiter fort. Von EA im Februar, über Microsoft im August bis hin zu Warner Bros. Montreal im Dezember haben auch dieses Jahr viele Menschen in der Spieleindustrie ihren Job verloren.

Umso schöner ist es, dass einige Studios dieses Jahr besonders schöne Erfolge feiern konnten. Etwa das chinesische Studio Game Science, das mit Black Myth: Wukong ihren ersten Hit landete. Oder das fantastische Poker-Spiel Balatro von LocalThunk, das wie aus dem Nichts viele in einen Kartenspiel-Sog zog. Und lasst uns nicht all die treuen Kämpfer für die Supererde in Helldivers 2 vergessen!

Und dann wären da noch Astro Bot, Metaphor ReFantazio, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Dragon Age: The Veilguard, Zelda: Echos of Wisdom, das Silent Hill 2 Remake und und und …

Was war denn euer liebstes Spiel des Jahres?

Danke, GameStar-Community!

Und wo wir euch schon so direkt ansprechen, wollen wir auch direkt die Gelegenheit nutzen, uns bei euch zu bedanken. Danke, dass ihr auch dieses Jahr wieder voll am Start ward, dass ihr live oder digital mit uns auf vielen Messen ward und dass ihr so eine starke Gemeinschaft seid, die auch in schwierigen Zeiten zusammensteht.

Das ist uns erst wieder besonders bewusst geworden, als so viele von euch sich an der von unseren Moderatoren ins Leben gerufenen Spendenaktion für armutsbetroffene GameStar-User beteiligt haben. Ohne euch und eure Kommentare, Mails oder Forenpostings wäre es hier nur halb so schön.

Ganz besonders wollen wir uns an dieser Stelle auch nochmal bei unseren ehrenamtlichen Moderatorinnen und Moderatoren bedanken, ohne die wir all das gar nicht stemmen könnten.

Danke, dass ihr alle hier seid und zeigt, wie toll Gaming-Communitys sein können.

2:10 Das GameStar-Team wünscht euch frohe Weihnachten

Nochmal kurz durchatmen und dann geht’s ab!

Wie eingangs erwähnt ist jetzt die Zeit, um Luft zu holen und vielleicht noch den ein oder anderen Titel vom Pile of Shame endlich mal durchzuspielen. Während der Januar nämlich auch noch verhältnismäßig ruhig bleibt, geht’s im Februar dann richtig rund. Denn dann erscheinen kurz nacheinander ein Blockbuster nach dem nächsten:

Und natürlich kommen dazwischen auch noch einige Liebhaberthemen wie The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 und Date Everything am 14. Februar, Lost Records: Bloom & Rage, sowie Avowed am 18. Februar und Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii am 28. Februar.

Und das sind nur die Releases, von denen wir wissen! Konkrete Daten für Spiele wie Anno 117, Borderlands 4, Pokemon Legends, Death Stranding 2, Ghost of Yotei und viele weitere stehen noch aus.

Lange Rede, kurzer Sinn: 2025 könnte ein richtig gutes Spieljahr werden. Und wir freuen uns darauf, es mit euch zu erleben.

Für den Moment wünschen wir euch jetzt aber erstmal frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und so viel fantastisches Essen, wie ihr futtern könnt!

Euer GameStar-Team