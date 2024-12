Das Kanu des Manitu: Es gibt erste Bilder zur großen Bully-Fortsetzung und der Trailer folgt schon bald

Neue Bilder, ein Trailer-Termin und Infos zur Besetzung: Das Kanu des Manitu nimmt immer mehr Gestalt an. Bildquelle: herbX/Constantin Film

Am 14. August 2025 reiten wir los … ins Kino, denn zu diesem Termin startet mit Das Kanu des Manitu die Fortsetzung von Bullys Kult-Komödie um Abahachi, Ranger und Dimitry auf der großen Leinwand. Jetzt sind erste Bilder zu Der Schuh des Manitu 2 aufgeschlagen und ein erster Trailer lauert schon am Horizont.

Wiedersehen mit der Bully-Parade

Fast 24 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Kino-Abenteuer haben sich Abahachi (Michael Bully Herbig), Ranger (Christian Tramitz) und Dimitry (Rick Kavanian) kaum verändert - zumindest, was ihre Klamottenwahl angeht.

Zu dem altbekannten Trio stößt nun Jasmin Schwiers (Ritas Welt, NVA) in der Rolle von Dimitrys Wegbegleiterin Mary, während Jessica Schwarz (Romy, Buddenbrooks) offenbar eine Bande grimmig dreinblickender Cowboys anführt.

Vielleicht sogar die Bande, die Abahachi und Ranger in Schwierigkeiten bringt? Die beiden wollen sich nämlich für ein friedliches Miteinander im Wilden Westen einsetzen und begeben sich dafür auf die Suche nach dem sagenhaften Kanu des Manitu. Von der Gang in eine Falle gelockt, eilen dann aber Dimitry und Mary zur Rettung.

Ob auch Sky du Mont (Eyes Wide Shut, (T)raumschif Surprise - Periode 1) in der Rolle des charmanten Gangsters Santa Maria zurückkehrt? Bisher fehlt von ihm noch jede Spur, doch interessanterweise wird der Schauspieler in Bullys Instagram-Post aufgeführt. Also abwarten.

Wann kommt der erste Trailer zu Das Kanu des Manitu?

Einen besseren Eindruck von der Handlung von Das Kanu des Manitu dürften wir spätestens mit dem ersten Trailer zum Film bekommen. Der läuft laut Bully schon jetzt in deutschen Kinos und landet am 23. Dezember 2024 dann auch offiziell im Netz.

Falls ihr jetzt ein kleines bisschen nostalgisch werdet, findet ihr hier nochmal den Trailer zum originalen Der Schuh des Manitu von 2001:

1:11 Der Schuh des Manitu: Offizieller Trailer zur deutschen Kult-Komödie

Das Kanu des Manitu startet dann am 14. August 2025 auf der großen Leinwand und es bleibt spannend, ob es das Sequel schafft, den grandiosen Erfolg des ersten Teils zu wiederholen. Der Schuh des Manitu lockte 2001 mehr als 11 Millionen Zuschauer in die Kinos, was ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt macht.

Übrigens wird Das Kanu des Manitu von herbX Film produziert, während Constantin als Verleih dahintersteht. Neben Herbig, Tramitz, Kavanian, Schwiers und Schwarz stehen Darsteller wie Merlin Sandmeyer, Pit Bukowski, Tobias van Dieken, Daniel Zillmann, Akeen van Flodrop und Tutty Tran bei dem Projekt vor der Kamera.