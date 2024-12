Die nackte Kanone kehrt 2025 als Reboot zurück - aber warum eigentlich mit Liam Neeson?

Am 31. Juli 2025 wird Liam Neeson für die neue nackte Kanone zum Mitglied der speziellen Spezialeinheit der Spezialpolizei. Bildquelle: Paramount Pictures

Liam Neeson war bereits Göttervater Zeus, hat das A-Team angeführt und Batman sowie Obi-Wan Kenobi unterrichtet. Jetzt tritt der mittlerweile 72 Jahre alte Schauspieler in einer Rolle auf, die ihm vielleicht nicht jeder Filmfan zutrauen würde: Im Reboot von Die nackte Kanone wird Liam Neeson als Frank Drebin Jr. vor der Kamera stehen.

Damit füllt Neeson natürlich die Schuhe des legendären Slapstick-Schauspielers Leslie Nielsen, der 2010 im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Zwischen Neeson und Nielsen gibt es bereits eine interessante Parallele: Beide waren vor ihrem Debüt als Frank Drebin (Jr.) primär für ernste und kaum komödiantische Rollen bekannt.

Doch was genau hat Neeson eigentlich dazu bewegt, sich nach Filmen wie A Million Ways to Die in the West oder Ted 2 die Hauptrolle in einer Komödie zu übernehmen? Des Rätsels Lösung vermutet ihr vielleicht in diesem Sketch der Comedy-Serie Das Leben ist zu kurz:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum Liam Neeson eigentlich Die nackte Kanone übernimmt

Eine definitive Antwort gibt aber jetzt Liam Neeson persönlich in einem Interview mit THR:

Das ist ein bisschen witzig, denn kurz vor Weihnachten haben meine Söhne und ich uns durch die Screener der Academy gewühlt und versucht, einen dummen, dämlichen, dummen Film zu finden, über den man herzhaft lachen kann. Wir sind aber nicht so recht fündig geworden, weil die alle ziemlich schwermütig und auf ein breites Publikum ausgelegt waren. Das sind alles natürlich brillante Filme! Aber gleichzeitig einfach sehr schwermütig. Als mich dann Seth MacFarlane [für Die Nackte Kanone] kontaktiert hatte - das dürfte jetzt circa zwei Jahre her sein - dachte ich mir Ja, das kann ich machen, solange ich es todernst spiele und nicht versuche, Mr. Leslie Nielsen einfach nur nachzuahmen. Er war fantastisch! Die Regie übernimmt Akiva Schaffer und er kommt aus der Welt von [Saturday Night Live]. Ich freue mich wirklich darauf. Es ist ein großartiges Drehbuch und es gibt ein paar Momente, bei denen man einfach nur laut loslachen muss.

Die nackte Kanone soll am 31. Juli 2025 in den Kinos starten. Neben Liam Neeson stehen für das Reboot Schauspieler wie Pamela Anderson (Baywatch), Kevin Durand (Planet der Affen: New Kingdom), Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Danny Huston (Aviator) und Liza Koshy (Transformers: Aufstieg der Bestien) vor der Kamera.

Ersten Berichten zufolge kommt der Film von Regisseur Akiva Schaeffer (The Lonely Island) und Produzent Seth MacFarlane (Family Guy) bei ersten Testvorführungen ziemlich gut an. Tatsächlich hat die neue nackte Kanone einen recht beschwerlichen Weg hinter sich: Das Reboot wurde schon 2009 und damit vor mittlerweile 15 Jahren angekündigt.