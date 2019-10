Das Monster-Weekend bei MAX: BlizzCon, EGX und Halloween vereint

Wäre das eine normale Woche, würden wir euch von Montag bis Freitag mit coolen Shows versorgen, Premieren starten und euch im Daily Chat pikante Geheimnisse aus unseren Leben und dem MAX-Alltag verraten - die Halloween-Woche ist aber alles andere als normal! Um das Grusel-Highlight des Jahres, die EGX und die BlizzCon zu feiern, wollen wir mit euch das Monster Weekend rocken! Das bedeutet für euch vor allem jede Menge Content von der BlizzCon, interessante Talks aus Berlin und ein paar ungewöhnlichere Shows, die sich ganz ums Thema Halloween drehen.

Von Donnerstag bis Sonntag bekommt ihr von Bekanntem in neuer Form wie der Halloween-Folge von Cosplosion über neue Shows wie »Wir müssen reden« bis zu exklusiven Messe-Inhalten von der BlizzCon und EGX alles geboten, was MAX auffahren kann, also seid auch diese Woche wieder mit an Bord! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 28. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius

Ab 17 Uhr - Photoshop Chris

Ab 18 Uhr - Opinion fürs Volk: Die Talk-Premiere mit Natascha

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 29. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - The Outer Worlds mit Julius

Ab 19 Uhr - Magic Nights #47 mit Maurice, Marco, Jakob & Jochen

Mittwoch, 30. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Die Quadrataugen & Halloween

Donnerstag, 31. Oktober

Ab 16 Uhr - Romian: Die Call-in-Show mit Roman & Marco

Ab 17 Uhr - Dead by Donnerstag: Die Premiere

Ab 19 Uhr - Halloween-Cosplosion mit den Weird Sisters Tony, Natascha & Mary

Freitag, 1. November

Ab 18 Uhr - Die BlizzCon-Nacht auf MAX: Wir streamen die Opening Night

Samstag, 2. November

Ab 16 Uhr - Planet Zoo mit Entwickler & neuem Gameplay

Ab 17 Uhr - Game Streaming: EGX-Talk mit der GamePro

Ab 18 Uhr - Highlights der BlizzCon mit Maurice #1

Ab 19 Uhr - Pitch Your Game: Warcraft 4

Ab 20 Uhr - retroMAX mit Michi, Jochen & Warcraft 2

Sonntag, 3. November

Ab 16 Uhr - CoD Modern Warfare: Wie sieht's eine Woche nach Release aus?

Ab 17 Uhr - Warum wir Story Games brauchen: EGX-Talk mit der GamePro

Ab 18 Uhr - Highlights der BlizzCon mit Maurice #2

Ab 19 Uhr - Circus Maximus: Alle gegen einen!

Ab 20 Uhr - Brettspielabend mit Fortnite Monopoly