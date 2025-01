Das Schwarze Auge: Das neue Koop-Brettspiel knackt nach 8 Minuten sein Crowdfunding-Ziel

Bock auf Aventurien, aber nicht aufs Spielleiten? Dann ist das aktuelle Crowdfunding rund um DSA einen Blick wert.

Das Schwarze Auge ist vielleicht nicht Deutschlands erstes Pen&Paper-Rollenspiel, aber gilt abseits von D&D als das hierzulande bekannteste. Fans dieses vergleichsweise komplexen Rollenspiels lieben es vor allem für seine unheimlich gut ausgearbeitete Spielwelt sowie der großen Kampagnen, in denen eure Helden bei den größten Umwälzungen seiner Geschichte an vorderster Stelle stehen.

Gerade zu Das Schwarze Auge gibt es aber abseits des Rollenspiels noch haufenweise anderen Kram, von LARP über Merch bis hin zu Brett- und Kartenspielen. Mit Aventuria 2.0 soll bald eines der wohl spannendsten Projekte umgesetzt werden, zumindest wenn ihr nicht nur Pen&Paper, sondern auch Koop-Rollenspiele liebt.

Das Crowdfunding für Aventuria: Das Abenteuer-Brettspiel wurde am 28. Januar 2025 gestartet und dann in nicht einmal ganz 8 Minuten komplett finanziert. Laut des Verlags legt Aventuria damit wohl einen internen Rekord hin. 18 weitere Tage bleiben noch, in denen weiter gesammelt wird.

Das ist Aventuria

Die erste Version von Aventuria wurde bereits 2016 herausgebracht, damals stand allerdings noch das Spiel gegeneinander im Fokus oder im Koop auch mal kleinere Abenteuer zu erleben. Bei Aventuria 2.0, für das derzeit das Crowdfunding läuft, soll sich alles um große Kampagne drehen. Die könnt ihr mit bis zu fünf Freunden durchleben oder aber auch ganz allein angehen.

Das Spiel funktioniert in erster Linie über Kartendecks, aber auch Würfel kommen zum Einsatz. Aufgrund des Umfangs und der kontinuierlichen Geschichte wird es aber eher als Kennerbrettspiel beworben. Das Coole an Aventuria: Ihr erlebt klassische DSA-Abenteuer auf dem Kontinent Aventurien und braucht dafür keine Spielleitung.

Stattdessen gibt ein Abenteuer-Handbuch vor, was im Verlauf eurer Reise so passiert. Dazu zählen nicht nur Kämpfe, bei denen die individuellen Fähigkeiten eures Charakters zum Einsatz kommen, sondern auch gelegentliche Talentproben wie in der Vorlage. Einzelne Abenteuer setzen sich dann zu einer großen Kampagne zusammen, in deren Verlauf ihr euren Charakter immer weiter verbessert, bis er sich selbst mit den garstigen Dämonen der Niederhöllen anlegen kann.

Das steckt alles drin

25.000 Euro sollten via Crowdfunding gesammelt werden, 221.800 Euro stehen in diesem Moment zu Buche, die etwas über 1.000 Unterstützerinnen und Unterstützer beisteuerten. Knapp acht Minuten hat es gedauert, das erste Ziel und einige Stretchgoals freizuschalten. Hier aber erstmal die grundlegende Ausstattung.

Die Kelche der Macht

Die erste von insgesamt zwei Spielboxen beinhaltet alles, was ihr braucht, um eine große Kampagne mit Freunden zu erleben. Hier stehen die Sieben magischen Kelche im Fokus, die sich der Legende nach zum machtvollen Schwert Siebenstreich zusammenfügen lassen. In insgesamt zehn Abenteuern müssen eure Helden einmal kreuz und quer den Kontinent absuchen, um die Kelche zu finden und eine große Gefahr zu bannen. Die Abenteuer sind alle von DSA-Klassikern inspiriert.

Das steckt alles in der Box:

1 Schnellstart-Heft

1 Regelheft

2 Abenteuerhefte

6 Lebenspunkteräder

Marker für Schaden und mehr

1 Abenteuerplan

800 Spielkarten

6 Heldendecks

6 zwanzigseitige Würfel

6 sechsseitige Würfel

Die Box kostet während des Crowdfunding 80 Euro, später 100 Euro.

Aventuria ist ein Kartenspiel, in dem ihr eure Heldendecks verwaltet und gemeinsam Abenteuer durchlebt.

Fluch der Wüste

Fluch der Wüste ist eine weitere Aventuria-Box, die allerdings für Einzelspieler gedacht ist. Hier dreht sich alles um Abenteuer in den Tulamidenlanden oder der Wüste Khom, die von typischen orientalischen Märchen wie Tausendundeine Nacht inspiriert wurde. Auch diese Abenteuer sind von Klassikern der DSA Frühzeit inspiriert, aber in diesem Fall eher von typischen Solo-Abenteuern.

Das steckt alles in der Box:

1 Abenteuerheft

Ca. 190 Spielkarten

1 Heldendeck der Phexgeweihten

90 große Spielkarten

Die Solo-Box kostet während des Crowdfunding 40 Euro, später 50 Euro.

Erweiterungen

Zur finanzierten Grundausstattung von Aventuria 2.0 gehören noch ein paar kleinere Erweiterungen, mit denen ihr euer Spiel vertiefen könnt, da sie beispielsweise neue Heldendecks ins Spiel bringen. Es gibt aber auch zwei Abenteuer für große Runden mit bis zu 20 Spielenden.

Tochter des Mantikor führt eine Korgeweihte ein.

Beschwörer der Elemente führt einen Elementarzauberer ein.

Meisterin des Schabernacks führt eine Schelmin ein.

Tsulu ist wohl ein Team-Abenteuer im tiefen Dschungel.

Insel der Mumienfürsten wiederum ist ein Team-Abenteuer rund um Untote.

Wer alle Boxen mit allen Erweiterungen einsacken will, muss für das Komplettpaket 190 Euro in den Topf werfen.

Aktuell sieht es ganz stark danach aus, als würden alle Strechtgoals des Crowdfundings für Aventuria 2.0 erreicht. Schon nach wenigen Tagen steht hinter 15 der insgesamt 17 Stretchgoals ein Häkchen, dabei läuft die Kampagne noch über zwei Wochen.

Zu den freigeschalteten Stretchgoals gehören neben noch mehr Karten auch besondere Karteneinleger aus Holz und besonders aufwändig produzierte Tokens. Einen Termin für die Auslieferung gibt es noch nicht, derzeit rechnet das Team aber mit etwa sechs Monaten, bis das Produkt bei euch aufschlagen könnte.

