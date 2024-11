Das Schwarze Auge setzt für eine Region bald auf Gothic-Horror und macht eine neue Spezies spielbar

Fast zehn Jahre ist es her, dass mit DSA5 die neuste Regelversion rund um Das Schwarze Auge veröffentlicht wurde. Seither erscheinen regelmäßig neben Regelbänden auch neue Regionalhilfen, die bestimmte Teile der Spielwelt Aventurien vertiefen, erläutern und vor allem zeigen, was sich in den letzten innerweltlichen Jahren hier alles getan hat.

Doch auch nach all dieser Zeit sind noch immer nicht alle Gebiete des weit fassenden Kontinents erschlossen. Jetzt hat der Verlag hinter einem von Deutschlands erfolgreichsten Pen&Paper-Rollenspielen vor einigen Tagen ein neues Crowdfunding angestoßen, um die nächste Reihe an Regionalbüchern zu finanzieren. Dieses Mal geht es um den hohen Norden, dem eine beachtenswerte Wandlung bevorsteht.