E3 Highlights und Spieleverfilmungen: React Live heute ab 18 Uhr

Die E3 ist vorbei! Nach einer Woche Trailern, Demos, Ankündigungen und Pressekonferenzen ist die größte Spielemesse der Welt zu Ende. Jetzt, mit einer Woche Abstand, ist es Zeit zurückzublicken und die wichtigsten Titel der Messer fern des Messehypes unter die Lupe zu nehmen. Welche Titel haben wirklich beeindruckt? Und über welche Spiele wissen wir auch nach einem neuen Trailer eigentlich noch gar nichts? Und am wichtigsten: Wie hat euch die E3 gefallen?

Um all das herauszufinden, setzen sich heute ab 18 Uhr Petra, René und Ann-Kathrin im React Live zusammen. Und ist dabei vor allem eure Meinung wichtig. Wie kam die Messe bei euch an?

Natürlich war das aber noch lange nicht alles. Wie immer schauen wir auch in die aktuellen Ereignisse dieser Woche. Was ist in Sachen Gaming passiert?

Unter anderem ist zum Beispiel der Borderlands-Film offiziell abgedreht. Kann das was werden? Und was sagt ihr generell zu Spieleverfilmungen?

Was passiert? React Live mit Petra, René und Ann-Kathrin

Außerdem widmen wir wie immer zwei Themenblöcke ganz euren Wünschen und Fragen. In unseren Community-Slots bestimmt ihr, worüber geredet wird. Wenn sich die Themen für euch spannend anhören oder wenn ihr einfach Lust habt, ein bisschen mit uns zu quatschen, schaut gerne bei uns vorbei, wir freuen uns auf euch!