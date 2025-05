Dawn of War 1 kehrt zurück: Definitive Edition des vielleicht besten 40K-Strategiespiels enthüllt

Die Imperialen Streitmächte in Warhammer 40K rasten niemals, bald könnt ihr sie erneut in die Schlacht führen.

Der ewige Krieg zwischen der Imperialen Armee und so ziemlich jedem anderen Volk des Universums ist zurück! Genau genommen ist es Warhammer 40,000: Dawn of War, das nach 21 Jahren erneut zur Boltgun greift.

Der Echtzeitstrategie-Klassiker von 2004 hat bei vielen Spielern die Liebe zum Universum entfacht, die Anniversary Edition erfreut sich bei Steam über 95 Prozent positive Rezensionen! Relic Entertainment möchte das Spiel nun mit der Definitive Edition für moderne PCs optimieren. Es gibt auch schon einen ersten Trailer:

2:18 Dawn of War - Definitive Edition vergleicht sich im Trailer mit dem 21 Jahre alten Original

Was wissen wir über Dawn of War: Definitive Edition?

Release: 2025 soll Dawn of War: Definitive Edition erscheinen. Einen genauen Release gibt es derzeit nicht.

Plattformen: Das Spiel erscheint ausschließlich auf dem PC, ihr könnt es über Steam oder GOG kaufen.

Inhalt: Das gesamte Hauptspiel sowie alle DLCs sind in der Definitive Edition enthalten. Das macht also ein Gesamtpaket von vier Kampagnen, neun Armeen und 200 Karten.

Grafik: Dawn of War lässt sich in 4K spielen, die Texturen wurden um das Vierfache hochskaliert und Lichteffekte wurden überarbeitet. Damit behält die Definitive Edition zwar den Oldschool-Look, sieht aber nicht ganz so altbacken aus. Aber seht doch einfach selbst:

Gameplay: Im Kern bleibt Dawn of War natürlich das gleiche Spiel, nur kleine Feinheiten werden angepasst. Die Kamera wird überarbeitet, was sich aber genau ändert, ist noch unklar.

Das HUD ist nun auch für Widescreen-Monitore angepasst und die Definitive Edition ist als 64-bit-Version erhältlich. Neue Mods sollen somit leichter entstehen, aber auch die alten Mods von damals schaffen es teilweise auf die aktualisierte Version.

Wer arbeitet daran? Das gleiche Studio wie noch vor 21 Jahren - Relic Entertainment. Das kanadische Team konzentriert sich vollständig auf Strategiespiele, neben der Dawn-of-War-Reihe ist Relic auch für Age of Empires 4 und Company of Heroes bekannt. Mit Earth vs. Mars erscheint dieses Jahr noch ein weiteres Spiel des Studios – mehr dazu erfahrt ihr in der obigen News.