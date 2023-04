Sean Plott aka Day9 ist vor allem für seine Starcraft-Zeit bekannt.

Wer Anfang der 2000er-Jahre die Starcraft-Szene verfolgt hat, ist um den Namen Day9 nicht herumgekommen. Der YouTuber und Streamer war damals einer der besten Spieler des Originals sowie der Erweiterung Broodwar, bevor er sich mit dem Release von Starcraft 2 in den Ruhestand zurückzog und Blizzards Strategieserie fortan als Kommentator und Content Creator begleitete.

Jetzt will die Starcraft-Legende sich einen alten Traum verwirklichen und ein eigenes Strategiespiel entwickeln, wofür er ein eigenes Studio gegründet hat.

Auf Twitter verkündete Sean Plott, wie Day9 mit bürgerlichen Namen heißt: Ich habe ein Spielestudio gegründet, wir sind finanziert und wir stellen ein! . Für das Projekt müssen aktuell noch ein Technischer Leiter und ein Künstlerischer Leiter gefunden werden.

Aber was soll das überhaupt für ein Spiel werden? Daraus macht Day9 noch ein großes Geheimnis. Er verrät bislang nur, dass es ein Multiplayer-Strategiespiel werden soll, das auf der Unreal Engine basiert. Zwar liegt die Vermutung nahe, dass es ein Echtzeitstrategiespiel werden könnte, aber Details will er noch nicht verraten.

Im Interview mit PC Gamer sagt er:

Als jemand, der die Ankündigungen von Spielen und Spieleherstellern genau beobachtet hat, verfolgen wir den Ansatz "absolut nichts sagen". Zugegebenermaßen ändern sich Spiele während der Entwicklung ständig. Meiner Meinung nach ist es sowohl für die Spieleentwickler als auch für das Publikum von Vorteil, wenn man zu Beginn der Entwicklung weniger Informationen preisgibt. Auf unserer Seite müssen wir uns nicht ständig neu erklären, wenn sich etwas ändert. Auf eurer Seite gibt es nichts zu verfolgen oder was euch verwirrt, weil wir noch nichts gesagt haben! Mein Traum ist es, zu warten, bis wir einfach ein Gameplay-Video zeigen und sagen können: "Das ist das Spiel."

Wer nun also fest mit einem RTS-Spiel rechnet, könnte am Ende womöglich enttäuscht werden. Day9 ist zwar am meisten für seine Starcraft-Karriere bekannt, begleitete aber auch schon Dota 2 und Hearthstone - und Mobas oder Kartenspiele zählen ja auch zu den Strategiespielen.

Day9 selbst ist überzeugt, dass sein Spiel enormes Potenzial besitzt. Er und sein Team haben in den vergangenen Jahren heimlich mehrere Prototypen erschaffen. Erst als genug Klarheit herrschte, wie der Titel letztlich aussehen soll, wurde die Finanzierung durch einen Publisher gesichert und das Team vergrößert. Die ganze Arbeit, die er in den letzten 15 Jahren in der Gaming-Szene vollbracht hat, soll mit dem neuen Unternehmen jetzt ihren Höhepunkt finden.