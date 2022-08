Überraschung: Dead Island 2 lebt, zeigt Gameplay und hat sogar einen festen Release-Termin

Große Überraschung auf der gamescom 2022: Dead Island 2 lebt! Nach über zehn Jahren und bei drei verschiedenen Studios in der Entwicklung wird die Zombie-Open-World jetzt tatsächlich fertig. Beim gamescom-Event hatte Dead Island 2 haufenweise neue Informationen sowie zwei neue Trailer im Gepäck.

In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr jetzt über Dead Island 2 wissen müsst.

Was wir bislang über Dead Island 2 wissen

Dead Island sollte zuerst bei Techland, den Machern des ersten Teils, entstehen. Diese widmeten sich aber lieber Dying Light. Danach wurden Yager (Spec Ops: The Line) und Sumo Digital (Crackdown 3) mit der Arbeit am Zombie-Spiel beauftragt, beide Projekte konnten Publisher Deep Silver aber nicht überzeugen. Das interne Entwickler-Team Dambuster Studios zeichnet sich nun für die finale Version verantwortlich.

Dead Island 2 ist ein ziemlich gewalttätiges First-Person-Action-RPG , bei dem das effektvolle Erledigen von Zombies im Mittelpunkt steht. Das Spiel strotzt nur so vor schwarzem Humor.

, bei dem das effektvolle Erledigen von Zombies im Mittelpunkt steht. Das Spiel strotzt nur so vor schwarzem Humor. Es gibt ein prozedurales Gore-System , mit dem die Untoten auf alle möglichen kreativen Arten verstümmelt und zerteilt werden können.

, mit dem die Untoten auf alle möglichen kreativen Arten verstümmelt und zerteilt werden können. Die Handlung ist in Los Angeles angesiedelt , ihr könnt viele bekannte Orte wie den Santa Monica Pier, die Villenviertel Bel Air und Beverly Hills sowie den Walk of Fame in Hollywood besuchen.

, ihr könnt viele bekannte Orte wie den Santa Monica Pier, die Villenviertel Bel Air und Beverly Hills sowie den Walk of Fame in Hollywood besuchen. Dead Island 2 bietet sechs spielbare Charaktere und Online-Koop mit drei Spielern.

und mit drei Spielern. Die Charaktere sind alle mit dem Zombie-Virus infiziert, aber immun und können ihre Mutation durch Ausbrüche eines Zombie-Wut-Modus sowie durch einen Skill-Tree, der ihre Fähigkeiten entwickelt und personalisiert, kanalisieren.

sowie durch einen Skill-Tree, der ihre Fähigkeiten entwickelt und personalisiert, kanalisieren. Zwar gibt es auch Schusswaffen, die Kämpfe konzentrieren sich aber auf den Nahkampf und es stehen viele verschiedene Waffen zur Auswahl.

Im Gameplay-Trailer könnt ihr euch einige der verfügbaren Waffen ansehen - vom mächtigen Vorschlaghammer bis zur Elektro-Machete ist alles mit an Bord:

Dead Island 2 hat nach seiner langen Odyssee auch einen festen Release-Termin: Das Zombie-Open-World-Spiel soll am 3. Februar 2023, also in rund fünf Monaten, erscheinen.

Wie gefällt euch die neue Version von Dead Island 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!