Deadpool & Wolverine erfüllt mit seinem vielleicht besten Cameo einen Traum vieler Marvel-Fans

Nicht alle Wolverines in Deadpool & Wolverine werden von Hugh Jackman gespielt! Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Machen wir’s kurz: Wollt ihr euch eine der besten Überraschungen von Deadpool & Wolverine nicht vorwegnehmen, dann seid ihr hier falsch. Ihr solltet wirklich nur weiterlesen, wenn ihr den neuesten Marvel-Film bereits gesehen habt. Letzte Spoiler-Warnung!

Der vielleicht beste Cameo in Deadpool & Wolverine?

Noch immer hier? Na gut. Sagt später nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

In Deadpool & Wolverine geht die Multiversums-Saga des MCU weiter und dabei bekommen wir allerlei unterschiedliche Versionen des kanadischen Mutanten präsentiert. Allerdings werden die allesamt von Hugh Jackman gespielt - bis auf eine.

Tatsächlich zückt Niemand Geringeres als Henry Cavill persönlich die Adamantiumkrallen, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Zuvor gab es bereits Gerüchte und Spekulationen, dass Marvel Cavill für eine MCU-Rolle rekrutieren will, jetzt gibt es die Gewissheit.

1:00 Deadpool & Wolverine: Im offiziellen Trailer wimmelt es regelrecht vor Deadpools

Henry Cavill wird zum Cavillrine

Ein wenig Kontext zum Cavillrine : Als Deadpool von der (TVA) Time Variance Authority eingesammelt wird, erfährt er ein wichtiges Detail über die Regeln des Multiversums. Jedes Universum verfügt über ein sogenanntes Anker-Wesen , das den jeweiligen Zeitstrahl zusammenhält.

Das Anker-Wesen von Deadpools Welt ist beziehungsweise war der Wolverine, der in Logan sein Leben für X-23 (Dafne Keen) opfert. Damit ist die Heimat von Wade Wilson (Ryan Reynolds) dem Untergang geweiht, was er natürlich unbedingt verhindern will.

Deswegen stibitzt er ein Timepad der TVA (womit man durch Raum und Zeit springen kann), um einen neuen Wolverine als Anker-Wesen in sein eigenes Universum zu setzen. Deadpool begegnet dabei allerlei unterschiedlichen Wolverines - wie zum Beispiel einer Version à la Patch oder Old Man Logan aus den Marvel-Comics.

Von eigentlich allen Wolverines wird Deadpool absolut unfreundlich empfangen und kassiert Prügel - und so auch vom Cavillrine. Ihn stöbert Wade in einer runtergekommenen Lagerhalle auf, wie er im Feinripp und mit Zigarre im Mundwinkel an einem Motorrad rumschraubt.

Henry Cavills breite, muskelbepackten Schulter bringen dann nicht nur Zuschauer, sondern auch Deadpool persönlich ins Schwitzen und Schwärmen, bevor er von ihm im hohen Bogen aus dem Universum geschmissen wird.

Henry Cavill als Wolverine: dieser Traum vieler Marvel-Fan geht tatsächlich in Erfüllung - wenn auch nur für einen kurzen Moment in Deadpool & Wolverine. Bildquelle: Lions Gate

Wird Henry Cavill damit der neue Wolverine des MCU?

Nicht unbedingt. Immerhin bringt Deadpool & Wolverine (offensichtlich) Hugh Jackman in der Rolle zurück und etablierten Insidern zufolge ist Marvel mit ihm noch nicht fertig. Jackmans Wolverine soll angeblich in den kommenden Avengers-Filmen eine wichtige Rolle spielen.

Außerdem hört sich eine offizielle Aussage von Marvel-Chef Kevin Feige (via DiscussingFilm) ganz danach an, als hätte man mit dem Casting von Hugh Jackmans Nachfolger noch gar nicht begonnen. Feige will dann außerdem, dass der neue Wolverine in eine andere Richtung als die von Jackman geht, um nicht einfach nur zu imitieren, was Zuschauer bereits kennen.

Viel eher dürfte es sich bei Henry Cavills Cameo als Wolverine-Variante einfach nur um einen Meta-Gag handeln. Denn nachdem der 41-jährige Schauspieler seinen Superman-Umhang an den Nagel hing, waren Marvel-Fans Feuer und Flamme dafür, ihn ins MCU zu holen. Ihr Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung, wenn auch nur für eine Szene.

Mehr zu Deadpool & Wolverine könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen. 2024 war's das dann tatsächlich mit neuen MCU-Filmen, am 12. Februar 2025 geht es erst mit Captain America: Brave New World weiter. Alle Infos zur Kino-Zukunft des Marvel Cinematic Universe haben wir natürlich ebenfalls für euch zusammengefasst.