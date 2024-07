Wo ordnet sich Deadpool & Wolverine in der Marvel-Timeline ein? Es ist kompliziert

Von Deadpool & Wolverine verwirrt? Keine Sorge: Wir lösen die Verwirrung um die Marvel-Timeline auf bzw. versuchen das zumindest. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Professor X und Beast haben den Anfang gemacht, jetzt ziehen Deadpool und Wolverine nach: Mit der Übernahme von 20th Century Fox dürfen jetzt auch die X-Men im Marvel Cinematic Universe auftreten. Und mit dem neuesten Film könnte es kaum offizieller sein.

Doch wo genau ordnet sich Deadpool & Wolverine in der Timeline des Marvel Cinematic Universe ein? Es ist kompliziert. Nicht nur, weil wir uns inmitten der Multiversums-Saga befinden, sondern weil sich Marvel selbst mit den exakten Jahreszahlen verzettelt.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! Denn um Deadpool & Wolverine in der MCU-Timeline einzuordnen, müssen wir auf die Handlung des Films eingehen. Lest in der Zwischenzeit vielleicht unsere spoilerfreie Kritik:

Wie Deadpool im Marvel Cinematic Universe landet

Die Handlung von Deadpool & Wolverine knüpft ziemlich unmittelbar an die von Deadpool 2 an. Falls ihr euch nicht erinnert: Mithilfe von Cables (Josh Brolin) Zeitmaschine rettet Wade Wilson (Ryan Reynolds) nicht nur seine Freundin Vanessa (Morena Baccarin), sondern auch die X-Force-Mitglieder wie zum Beispiel Peter (Rob Delaney) oder Shatterstar (Lewis Tan).

Kurz darauf verschlägt es einen sehr motivierten und ambitionierten Deadpool auf den heiligen Zeitstrahl : Erde -616, wo sich der Löwenanteil der Filme um Iron Man, Captain America und Co. abspielt. Dort trifft sich Wade mit Happy Hogan (Jon Favreau) auf ein Bewerbungsgespräch, um ein Teil der Avengers zu werden.

Deadpool & Wolverine legt das Bewerbungsgespräch unmissverständlich auf den 18. März 2018. Damit spielt sich diese Szene nach beispielsweise Thor: Ragnarok und vor Avengers: Infinity War und Endgame ab. Zu diesem Zeitpunkt ist Tony Stark (Robert Downey Jr.) noch am Leben und der Kampf gegen Thanos (Josh Brolin) steht ebenfalls noch bevor.

1:00 Deadpool & Wolverine: Im offiziellen Trailer wimmelt es regelrecht vor Deadpools

Autohändler statt Avenger

Happy erteilt Deadpool eine (einigermaßen) höfliche, aber bestimmte Absage und es kommt zu einem Zeitsprung von sechs Jahren: Zurück auf Erde -10005, wo Wade Wilson beheimatet ist und jetzt ein Dasein als mäßig erfolgreicher Gebrauchtwagenhändler fristet.

Das bedeutet, dass wir im März 2024 und damit nach Avengers: Endgame angekommen sind. Gleichzeitig spielt sich der Rest des Films zu diesem Zeitpunkt vor Spider-Man: Far From Home und The Falcon and The Winter Soldier ab.

Allerdings verbringen Deadpool & Wolverine einen Großteil der restlichen Laufzeit in der sogenannten Void , die wir aus der Loki-Serie kennen. Dabei handelt es sich um die Müllkippe der Time Variance Authority (TVA), die dort alle Lebewesen hin verbannen, die nicht länger in ihr Multiversums-Konzept passen. So zum Beispiel auch einen Haufen altbekannter Marvel-Helden wie Elektra, Blade oder Gambit.

In der sogenannten Void sind nicht nur viele, viele Lokis unterwegs, sondern auch ein Haufen altbekannter Marvel-Held und -Schurken. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Moment Mal, ergibt das noch Sinn?

Gleichzeitig enthüllt Deadpool & Wolverine, dass sich die Geschehnisse von Logan in Deadpools Universum und damit auf Erde -10005 abgespielt haben. Hier wird es allerdings knifflig! Denn wie sich herausstellt, ist der Wolverine aus Logan längst tot und auch schon eine ganze Weile verwest.

Allerdings ist die Handlung von Logan im Jahr 2029 und damit ein paar Jahre nach den Geschehnissen von Deadpool & Wolverine angesiedelt. Das ergibt aus gleich mehreren Gründen keinen Sinn - allen voran natürlich, dass Wolverine offensichtlich schon eine ganze Weile tot war.

In Logan stellt sich aber ebenfalls heraus, dass die X-Men schon lange tot und nahezu vergessen sind. Das hat aber offensichtlich niemand Colossus (Stefan Kapicic), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) und Yukio (Shioli Kutsuna) mitgeteilt - allesamt offizielle Mitglieder der X-Men.

Außerdem ist auch die X-23 (Dafne Keen), die später im Film auftritt, längst erwachsen. Dabei wird jedoch stark impliziert, dass es sich um die Version aus Logan und damit die aus Deadpools eigenem Universum handelt. Ihr merkt schon, dass das alles nicht so ganz aufgeht.

Deadpool & Wolverine enthüllt: Die Geschehnisse von Logan spielen sich auf Deadpools Erde ab. Hier verheddert sich Marvel aber spürbar, was die konkreten Jahreszahlen angeht. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Ein gewisses Durcheinander war bei der Verschmelzung von mindestens zwei riesigen Film-Universen wohl unvermeidbar. Und natürlich steht wie so oft die Möglichkeit im Raum, dass sich zum Beispiel die Geschichte von Logan doch auf einer anderen Zeitlinie abgespielt hat. Weniger verwirrend wird es dadurch aber freilich nicht.

Übrigens: Interessiert ihr euch dafür, wie es nach Deadpool & Wolverine im Marvel Cinematic Universe mit neuen Filmen und TV-Serien weitergeht, dann werdet ihr unter den Links oben fündig. 2024 kommt zum Beispiel kein neuer MCU-Film, stattdessen geht es erst am 12. Februar 2025 mit Captain America: Brave New World weiter.