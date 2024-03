Henry Cavill als Marvel-Held: Vielleicht ist schon jetzt klar, wann und in welcher Rolle der Ex-Witcher auftritt

Auf Henry Cavills Debüt im Marvel Cinematic Universe müssen wir angeblich nicht mehr zu lange warten. Bildquelle: Lions Gate/Disney/Marvel Studios

Henry Cavill soll ein Marvel-Held werden - so weit, so bekannt. Vielleicht wissen wir aber schon jetzt, in welcher Rolle der ehemalige Witcher- und Superman-Darsteller im MCU auftritt. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann würde Cavills Marvel-Debüt nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Seid ab dieser Stelle vor möglichen Spoilern gewarnt! Natürlich sind die folgenden Infos zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt. Doch sollte tatsächlich etwas dran sein, dann könnte dieser Artikel euch eine Überraschung für einen kommenden Marvel-Film vorwegnehmen. Lest also ab dieser Stelle auf eigene Gefahr weiter!

Welchen Marvel-Helden Henry Cavill angeblich spielt

Noch immer hier? Na gut, sagt später nicht, euch hätte niemand gewarnt: Angeblich soll Henry Cavill als Wolverine auftreten und das bereits in Deadpool 3. Natürlich würde Cavill damit nicht den richtigen Wolverine spielen, sondern eine Multiversums-Variante des kanadischen Mutanten.

Davon will die Website GiantFreakinRobot erfahren haben, die fairerweise in der Branche als wenig zuverlässig und entsprechend glaubwürdig gilt. Allerdings berufen sie sich auf eine Quelle, die bereits mit dem Casting von Lina Cardellini für Guardians of the Galaxy Vol. 3 ins Schwarze treffen sollte.

Darüber hinaus sattelte auch der etablierte Insider CanWeGetSomeToast darauf auf und will diese Info tatsächlich bestätigen . Wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei natürlich nicht um eine offizielle Bestätigung. Neben MyTimeToShineHello (der ursprünglich über Cavills MCU-Casting berichtete) zählt CanWeGetSomeToast zu den zuverlässigsten Insidern rund um Marvel.

Henry Cavill trifft angeblich als Wolverine auf Deadpool ... und Wolverine

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würden wir Henry Cavill bereits am 24. Juli 2024 als Superheld des Marvel Cinematic Universe sehen, sobald Deadpool & Wolverine in den Kinos startet. Wahrscheinlich kreuzt er dann sogar mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman persönlich die Adamantium-Klingen. Angeblich soll auch Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe als Wolverine-Variante auftreten.

Durchgesickerten Infos zur Handlung von Deadpool 3 zufolge wird Wade Wilson von der TVA (bekannt aus der Loki-Serie) rekrutiert, um eine große Bedrohung zu bekämpfen. Dafür muss er den wahren Wolverine aufspüren, der natürlich von Hugh Jackman verkörpert wird.

Das deutet bereits der erste Trailer zu Deadpool & Wolverine an:

Was Henry Cavill sonst so treibt

Derweil wird Henry Cavill übrigens nicht als Superman oder Geralt von Riva zurückkehren: In James Gunns neuem DC-Universum wird David Corenswet zum Mann aus Stahl, während Liam Hemsworth zum neuen Witcher der Netflix-Serie wird.

Dafür steht nach Argylle der nächste Actionfilm mit Cavill für den 19. April 2024 in den Startlöchern: The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Regisseur Guy Ritchie. Weiter in der Zukunft liegen wiederum die Neuauflage der Highlander-Reihe und Amazons Adaption von Warhammer 40K. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von den Gerüchten um Henry Cavills Auftritt im Marvel Cinematic Universe: Würdet ihr euch darüber freuen, den britischen Schauspieler als Wolverine zu sehen oder würdet ihr ihn lieber in einer anderen Rolle sehen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Deadpool 3? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!