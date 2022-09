Death From Above in CoD MW2: Neuer Clip sorgt für große Gefühle unter Langzeit-Fans

Na, wer erinnert sich noch an die Mission Death From above? Call of Duty 4: Modern Warfare setzte uns damals im Jahr 2007 als Schütze in ein AC-130 Erdkampfflugzeug uns inszenierte dabei eine der erinnerungswürdigsten Missionen der CoD-Geschichte. Ein neuer Teaser für CoD MW2 beweist nun: Dieser Moment kommt zurück.

Was wurde da genau gezeigt? Der Videoclip wurde als Werbeanzeige auf Facebook und Instagram entdeckt und zeigt einen neuen Abschnitt aus der Solo-Kampagne. Am Ende der rund 15 Sekunden ist das AC-130 Flugzeug zu sehen, das ein Gebäude unter Beschuss nimmt. Ihr könnt den Teaser bei CharlieIntel ansehen.

Wie war das damals? In der Mission „Tod von oben“ (Death from above) aus dem Original-MW geben wir als Bordschütze einem Team am Boden Feuerschutz. Das Erlebnis galt damals als nahezu surreal realistisch, weil Wärmebild-Sichtfilter, Explosionen und Funksprüche ein unglaublich glaubwürdiges Gesamtbild ergeben.

Definitiv auch einer der kontroversesten CoD-Momente! Wenn ihr eine Auffrischung braucht, schaut doch mal hier:

Warum ist das spannend? Zwar gab es in späteren CoD-Teilen immer wieder Abschnitte mit stationären Geschützen, aber kaum einer erreichte den legendären Status von Death From above.

Fans erkennen in dem Clip einen ganz klaren Fingerzeig auf den Klassiker, entsprechend positiv fallen die Reaktionen vieler Veteranen auf Twitter aus - zum Beispiel von dem bekannten Battlefield- & CoD-Youtuber Westie:

Damit ist also so gut wie sicher, dass die AC-130 in der Kampagne zurückkehren wird und wir wieder die Geschütze der fliegenden Festung bedienen dürfen – diesmal allerdings offenbar bei Tag und in Mexico.

Zugleich könnte es aber auch ein Hinweis darauf sein, dass das Flugzeug wieder als Killstreak im Multiplayer auftaucht: Die AC-130 ist eine berüchtigte und extrem mächtige Belohnung für lange Abschussserien in der Modern-Warfare-Reihe. Erst vor kurzem hatte ein ähnlicher Gameplay-Clip die Rückkehr eines anderen berüchtigten Gadgets angekündigt.

Ob der Tod von oben auch wirklich im Multiplayer zuschlagen wird, erfahren wir wahrscheinlich in der Beta von CoD MW2, die in wenigen Tagen startet. Der Release ist für 28. Oktober geplant, Vorbesteller dürfen die Solo-Kampagne aber eine Woche vorher spielen.