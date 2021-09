Deathloop ist ein toller Singleplayer-Shooter mit einer genialen Idee - aber trotzdem rauschen die Steam-Nutzerwertungen gerade in den Keller. Schuld ist die Technik, viele Spieler berichten von nervigen Rucklern.

Wir selbst sind von solchen Problemen beim Spielen für unseren Test von Deathloop bislang verschont geblieben, solange aktuelle GPU-Treiber installiert waren. Gleichzeitig versuchen wir bereits, die Schwierigkeiten auf zusätzlichen Testsystemen nachzuvollziehen und Lösungen zu finden (mehr dazu am Ende dieses Artikels).

Bei Steam erzielt das Spiel gerade nur 63 Prozent positive Reviews, während es in den internationalen Wertungen der Presse sehr gut wegkommt: Auf Metacritic gibt's eine 88 bei insgesamt 14 Wertungen. Offenbar treten gerade gehäuft FPS-Einbrüche auf, wie etwa Steam-Nutzer John China schreibt:

Auch von Abstürzen an bestimmten Stellen ist die Rede, zum Beispiel berichtet User Zerasol davon:

"Ich kann das Spiel nicht mal spielen, es stürzt an einem bestimmten Punkt in der zweiten Mission jedes Mal ab, egal, was ich versuche und ich kann keinen Fix finden. Ich hab eine RTX 3090 mit einer i9k CPU, ich kann New World ohne Probleme spielen, haha."