Prime Gaming im Dezember 2023: Sichert euch kostenlos einen der kreativsten Shooter der letzten Jahre

Mit einem Abo bei Amazon Prime bekommt ihr jeden Monat eine Vielzahl neuer Spiele kostenlos als Bonus. Wie immer haben wir für euch eine Liste mit allem, was ihr diesen Monat abstauben könnt.

Highlight des Monats: Deathloop

14:17 Deathloop-Testvideo - Der beste Singleplayer-Shooter des Jahres!

Kurz nach Nikolaus spendiert euch der amerikanische Megakonzern nur leicht verspätet sein Geschenk für Prime-Mitglieder: Deathloop, das ihr über den Epic Games Store aktivieren und nutzen könnt.

In diesem Shooter begebt ihr euch auf eine mörderische Jagd durch eine Welt, die sich mit der Zeit dynamisch verändert. So erlebt ihr die gleichen Gebiete des Titels unter verschiedenen Umständen, wodurch sich auch das Geschehen dort grundlegend ändern kann.

Euer Ziel ist es, acht Zielpersonen auszuschalten, aber das Wie liegt ganz bei euch. Doch während ihr eure Pläne umsetzt, ist euch eine eiskalte Jägerin auf den Fersen.

Ob der kreative Shooter eure Zeit wirklich wert ist, findet ihr am besten in unserem Test heraus:

Unser Test zu Deathloop Deathloop wird im Test mit jeder Sekunde besser von Elena Schulz

Alle neuen Spiele im Prime-Gaming-Abo

Im Dezember 2023 gibt es die folgenden Spiele bei Prime Gaming. In den Klammern steht jeweils, auf welcher Plattform ihr das Spiel aktivieren könnt.

07. Dezember

Deathloop (Epic Games Store)

14. Dezember

SeaOrama: World of Shipping (Amazon Games App)

Aground (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Akka Arrh (Amazon Games App)

21. Dezember

Kombinera (Epic Games Store)

28. Dezember

Asteroids: Recharged (Epic Games Store)

A Tiny Sticker Tale (Amazon Games App)

Mehr Spiele über die Cloud streamen

Mit Amazon Cloud-Streaming-Service Luna könnt im Dezember auf folgende Spiele zugreifen:

Fortnite

Trackmania

Strange Horticulture

Bloodrayne: Fresh Bites

Steel Assault

Once Upon a Jester

Ihr findet die Spiele und alle weiteren Infos auf der Übersichtsseite von Prime Gaming.

Habt ihr den Shooter Deathloop bereits gespielt oder ist das endlich die richtige Möglichkeit für euch, um sich in das Zeitreiseabenteuer zu stürzen? Welche anderen kostenlosen Spiele bei Prime Gaming sind euch noch ins Auge gefallen. Habt ihr vielleicht einen Tipp, welches Spiel sich am meisten lohnt? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare!