Wer dachte, die Award-Saison 2021 wäre nach den Game Awards Anfang Dezember zu Ende gegangen, der irrt - zumindest teilweise. Denn die Steam Awards werden zwar erst im Januar 2022 vergeben, aber natürlich dreht sich hier alles um Spiele, die 2021 oder sogar noch früher erschienen sind.

Eure Stimme ist wieder gefragt: Denn bei Steam könnt ihr in jeder der insgesamt 10 Kategorien abstimmen. Im Gegensatz zu anderen Preisverleihungen stehen hier übrigens nicht die Genres im Vordergrund, sondern inhaltliche Aspekte: Story, Gameplay oder der Schwierigkeitsgrad.

Alle Infos zu den Steam Awards 2021

Wann werden die Steam Awards vergeben? Die Gewinner werden am 3. Januar 2022 um 19 Uhr auf der Award-Website verkündet. Eine Preisverleihung im traditionellen Sinne findet nicht statt.

Wo und wie kann ich abstimmen? Das Voting ist kinderleicht und dauert nur wenige Minuten (es sei denn, ihr seid unentschlossen). Zunächst stellt sicher, dass ihr bei Steam angemeldet seid. Anschließend müsst ihr nur durch die Kategorien scrollen und eure Stimme mit einem Klick auf das jeweilige Spiel verteilen.

Wie viele und welche Kategorien gibt es? Insgesamt 10 Kategorien hat sich Valve ausgedacht, die sich vor allem an den Inhalten der Spiele orientieren, nicht an simplen Genre-Einteilungen. Die Kategorien lauten:

Spiel des Jahres

VR-Spiel des Jahres

Werk der Liebe

Besser mit Freunden

Herausragender visueller Stil

Innovativstes Gameplay

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind

Bester Soundtrack

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Zurücklehnen und entspannen

Besonders amüsant klingt die Rubrik Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind . Welche Titel dafür nominiert wurden? Das erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.

Die Nominierten der Steam Awards 2021

Spiel des Jahres

VR-Spiel des Jahres

Werk der Liebe

71 30 Test No Man's Sky kassiert die Belohnung für vier Jahre harte Arbeit

Besser mit Freunden

Herausragender visueller Stil

Innovativstes Gameplay

16 14 Test Wenn ihr Inscryption »durchgespielt« habt, geht der Psychotrip erst los

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind

Bester Soundtrack

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Zurücklehnen und entspannen

Was haltet ihr von den Steam Awards und der langen Liste an Nominierten? Und für welche Spiele habt ihr abgestimmt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!