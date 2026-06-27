Der Herr der Ringe: 3 Sekunden haben gereicht, um einen namenlosen Elb zur globalen Berühmtheit zu machen samt großer Dokumentation - er hat inzwischen einen Oscar

Das ist Figwit und er ist bekannter, als ihr vielleicht denkt.

Elrond, Legolas, Arwen, Thranduil – Figwit.

Mittelerde ist eine Heimat für viele legendäre Elben. Wesen von überirdischer Schönheit und meisterhaften Fähigkeiten. Doch keiner von ihnen sticht aus der Masse so sehr hervor wie Figwit. Ein Elb, der nur ein paar Sekunden gebraucht hat, um die Herzen tausender Fans in Flammen aufgehen zu lassen.

Wie? Der Name Figwit sagt euch gar nichts? Dann habt ihr 2001 vermutlich keine Fan-Foren zu Der Herr der Ringe besucht! Der Elb wurde nach dem Kinorelease von Die Gefährten zu einem gewaltigen Phänomen. Es gab haufenweise Webseiten, die nur dieser einen Figur aus Der Herr der Ringe gewidmet waren.

Figwit wurde so bekannt, dass eine komplette, 50-minütige Dokumentation über ihn gedreht wurde! Obendrein bekam er in späteren Mittelerde-Filmen eine Sprechrolle und wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet.

Klingelt immer noch nichts? Gut, wir erklären euch, was es mit Figwit auf sich hat.

0:30 Herr der Ringe: Duell um Mittelerde verspricht epischen Kampf zwischen Gut und Böse

Autoplay

Wer ist DAS?!

Ihr könnt eure Tolkien-Sachbücher und Schriften des Autors so lange durchstöbern, wie ihr wollt, einen Elb namens Figwit werdet ihr dort nicht finden. Figwit existiert in der Vorlage nicht, Figwit ist ein reines Produkt der Filme von Peter Jackson. Allerdings waren es letztlich die Fans, die Figiwt seinen Namen gaben.

Figwit ist die Bezeichnung der Fans, die von einem eigentlich namenlosen Elb beim Rat von Elrond ungewöhnlich doll fasziniert sind. Figwit bedeutet auch nichts anderes als: »Frodo is great ... who is THAT?«.

Zu Deutsch also »Frodo ist toll ... wer ist DAS?«. Damit soll herausgestellt werden, wie der Nebendarsteller in der kurzen Zeit (etwa 3 Sekunden), die er in Die Gefährten überhaupt zu sehen ist, selbst Hauptdarsteller wie Elijah Wood als Frodo Beutlin regelrecht überstrahlt.

Der Elb sitzt während des Rats eigentlich einfach nur da und ist im Hintergrund zu sehen. Aber einige Fans waren von seinem wirklich elbenhaften Gesicht so eingenommen, dass die ganze Debatte um den Einen Ring für sie wohl zur Nebensache wurde.

Sehen könnt ihr Figwit in diesem Clip ab Minute 02:40. Er ist ganz rechts und schaut schockiert Richtung Frodo.

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Vom Statisten zur Sprechrolle

Der Internet-Hype rund um Figwit nahm ziemlich absurde Ausmaße an. Nicht nur wurde Figwit in Foren gefeiert, auch Fernsehsender wurden auf die Kultfigur aufmerksam. Die Ehefrau des Figwit-Darstellers produzierte 2004 sogar eine vollumfängliche Dokumentation rund um Figwit, in der sich auch bekannte Gesichter wie Elijah Wood, Ian McKellen oder Peter Jackson zu Figwit äußern.

Doch auch schon vorher wurde den Machern der Filme schlagartig bewusst, welche Bewunderung die Fans für diesen scheinbar nebensächlichen Elb mitbringen. Also wollten sie den Fans etwas zurückgeben. Bei den Nachdrehs zu Die Rückkehr des Königs bekam Fitwig schließlich sogar eine Sprechrolle!

Der selbe Schauspieler tritt hier als ein Begleiter von Arwen auf, als diese eigentlich in den Westen fahren soll. Als sie eine Vision von ihrer Zukunft hat, ermahnt er sie, die Reise nicht zu verzögern, und ist überrascht, als Arwen plötzlich zurück nach Bruchtal reitet.

In Der Hobbit wurde der gleiche Schauspieler dann nochmal als Elb in Bruchtal besetzt. Diesmal mit Namen! Er heißt Lindir, was sogar eine Figur ist, die tatsächlich in Tolkiens Büchern vorkommt. Allerdings ist unklar, ob es sich bei Figwit und Lindir tatsächlich um den gleichen Elb handelt.

Eine spannende Karriere

Doch wer ist eigentlich der Mann, der in der Rolle als Figwit zu so unverhofftem Ruhm gelangte? Der Schauspieler von Figwit und Lindir ist ein Neuseeländer namens Bret McKenzie. McKenzie war zu diesem Zeitpunkt weniger als Schauspieler bekannt und mehr für seine Karriere als Musiker und Comedian.

Denn McKenzie ist seit 1998 zusammen mit Jemaine Clement Gründer und Mitglied des Comedy-Duos Flight of the Conchords. Das Duo hatte auch unabhängig von McKenzies überraschendem Ruhm als Figwit große Erfolge und wurde vor allem ab 2007 bekannt für die gleichnamige HBO-Serie.

Seine Karriere als Musiker ist es dann auch zu verdanken, dass Bret McKenzie mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde. Den Oscar gab es 2012 für den von ihm komponierten Song Man or Muppet aus dem Film The Muppets.

Absurderweise ist Figwit damit der einzige Schauspieler aus dem Rat von Elrond, der bisher mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Weder Elijah Wood noch Ian McKellen, Viggo Mortensen oder Sean Bean, nicht mal Hugo Weaving, wurde die gleiche Ehre zuteil.