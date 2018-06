Amazon entwickelt bekannterweise eine erste Serie aus der Welt von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe. Dafür nimmt der Streaming-Dienst eine Menge Geld in die Hand und hat sich im Vorfeld für mindestens fünf Staffeln verpflichtet.

Derzeit ist man auf der Suche nach einem kreativen Team für die Umsetzung der Serie. Schnell wurden Gerüchte laut, dass Peter Jackson ebenso beteiligt sei, schließlich hat er die erfolgreichen Film-Trilogien »Der Herr der Ringe« und »Der Hobbit« fürs Kino gedreht und wurde mit zahlreichen Oscar-Auszeichnungen belohnt.

Im Interview mit den Kollegen von IGN Deutschland bestätigt der Filmemacher nun die ersten Gerüchte: Es stimmt, er sei an der Serie beteiligt.

Amazon habe sich bei ihm gemeldet, jedoch übernehme er nicht die Rolle des Showrunners oder gar die des Regisseurs, denn er wolle sich nicht für so eine lange Zeit an einer TV-Produktion verpflichten. Vielmehr zeige er sich für das kreative Team hinter der Serie verantwortlich, bestätigt Jackson:

"Ich hatte diesbezüglich ein Telefonat mit Amazon - ich glaube, das war vor gut einem Jahr. Und es hat sich danach angehört, als würden sie [mit der Serie] genau das Richtige tun, sie haben sehr gute Absichten damit.



Für mich hat sich das alles sehr faszinierend und aufregend angehört. Ich würde allerdings nicht derjenige sein wollen, der für die komplette TV-Serie verantwortlich ist - und zwar einfach aus dem Grund, weil ich eine [so langfristig] laufende Serie noch nie zuvor in meinem Leben zu verantworten hatte. Es wäre also nicht besonders schlau, wenn ich dafür die Rolle des Showrunners übernehmen würde.



Was ich im Grunde momentan tue, ist, dass ich das kreative Team [hinter der Serie] zusammenstelle."