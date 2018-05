Amazon entwickelt eine erste Serie aus der Welt von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe. Der Streaming-Dienst konnte in einem hart umkämpften Bieterkampf die Rechte sichern und nimmt für die Produktion eine Menge Geld in die Hand.

Geplant sind zunächst einmal fünf Staffel mit einem Budget von rund eine Milliarde Dollar. Allein für die TV-Rechte hat Amazon nach US-Berichten satte 250 Mio. Dollar hingelegt.

Nun beginnt die Suche nach einem passenden Team für die Produktion der Serie. Gesucht wird nach einem Showrunner der Serie, Produzent und Regisseur. Gerüchten nach gibt es eine Liste möglicher Kandidaten, auf dem auch der Filmemacher Peter Jackson steht, Regisseur der Film-Trilogien »Der Herr der Ringe« und »Der Hobbit«.

Ob er nun ganz oben auf der Liste steht und wer sonst noch darauf zu lesen ist, wird noch nicht verraten. So könnte es durchaus sein, dass Jackson als Produzent der Serie beteiligt ist, während jemand anderes als Showrunner und Regisseur die Serie umsetzen wird.

We have confirmed that Amazon is actively reaching out to multiple established writers, directors and showrunners for their visions of the billion dollar LOTR series. Peter Jackson is of course on the list... But one of many currently pitching.



