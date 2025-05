Was passiert, wenn in Warhammer 40.000 der Imperator stirbt? Eine Katastrophe unbekannten Ausmaßes

Der Imperator stirbt seit Jahrtausenden – und mit ihm vielleicht bald die ganze Menschheit.

Seit 10.000 Jahren sitzt der Imperator der Menschheit in Warhammer 40.000 auf dem Goldenen Thron – ein lebender Leichnam, der mit unvorstellbarer psychischer Kraft das Imperium zusammenhält.

Was aber, wenn seine gequälte Existenz ein Ende findet? Die Technopriester des Adeptus Mechanicus haben bereits alarmierende Fehlfunktionen am Goldenen Thron festgestellt, die weit jenseits ihrer Reparaturfähigkeiten liegen. Der Untergang scheint also nur eine Frage der Zeit.

Doch was würde wirklich geschehen, wenn der mächtigste Psioniker der Menschheitsgeschichte seinen letzten Atemzug tut?

Das dreifache Verhängnis

Das Webway-Portal bricht auf

Tief unter dem Imperialen Palast auf Terra liegt ein Geheimnis verborgen, das nur wenige kennen: Ein Portal zum Eldar-Webway, das der Imperator einst als revolutionäres Reisesystem für die Menschheit etablieren wollte.

Doch während des Großen Bruderkriegs verursachte Magnus der Rote eine katastrophale Beschädigung dieses Portals. Seither hält nur die überwältigende psychische Kraft des Imperators die Barriere zwischen Realraum und Warp aufrecht.

Sollte der Imperator sterben, würde dieses Portal augenblicklich aufbrechen und unzählbare Dämonenhorden in den Imperialen Palast strömen.

Terra, das Herz des Imperiums, würde innerhalb kürzester Zeit von den Mächten des Chaos überrannt.

Der Astronomican erlischt

Der Astronomican – also der psychische Leuchtturm, der Navigatoren durch die tückischen Strömungen des Warps führt – würde ohne die lenkende Kraft des Imperators verblassen und erlöschen.

Obwohl die Energie des Leuchtfeuers von zehntausend Psioniker-Opfern gespeist wird, ist es allein der Imperator, der diese gewaltigen psychischen Energien zu bündeln und über 50.000 Lichtjahre hinweg zu projizieren vermag.

Was bedeutet das für euch als Bewohner des Imperiums? Ohne den Astronomican wird die Warp-Navigation nahezu unmöglich. Imperiale Schiffe würden orientierungslos durch den Warp treiben oder gar nicht erst wagen, überhaupt längere Reisen anzutreten.

Handelsrouten brächen zusammen, Versorgungslinien würden unterbrochen, Kommunikation zwischen den Welten käme zum Erliegen. Das Imperium – ohnehin schon durch den Großen Riss geschwächt – würde in isolierte Inseln zerfallen, jede auf sich allein gestellt gegen die zahllosen Feinde der Menschheit.

Der Talisman der Sieben Hämmer

Doch es kommt noch schlimmer: Der Primarch Vulkan installierte auf Geheiß des Imperators eine letzte Verteidigungsmaßnahme am Goldenen Thron: Den Talisman der Sieben Hämmer.

Diese Totmannschaltung würde bei einem Tod des Imperators automatisch aktiviert werden und eine verheerende Explosion auslösen, die ganz Terra – womöglich sogar das gesamte Sonnensystem – vernichten würde.

Der Imperator hatte diese drastische Maßnahme während des Großen Bruderkriegs eingerichtet, um sicherzustellen, dass Terra niemals in die Hände von Horus fallen würde. Heute dient sie als letzte Verteidigungslinie gegen die Mächte des Chaos.

Gibt es wirklich keine Hoffnung?

Angesichts dieser apokalyptischen Aussichten fragt ihr euch sicher: Gibt es keine Hoffnung? Tatsächlich existieren einige Theorien, die einen Funken Optimismus erlauben.

Der Imperator könnte unsterblich sein

Einige Passagen in den Horus-Häresie-Romanen deuten an, dass der Imperator ein unsterbliches Wesen sein und nach dem Tod wiedergeboren werden könnte. Diese Eigenschaft wurde bei anderen Charakteren wie Vulkan beobachtet, die nach tödlichen Verletzungen wiederbelebt wurden.

Doch die Sache hat einen Haken: Niemand weiß, ob der verheerende Kampf mit Horus und die 10.000 Jahre auf dem Goldenen Thron diese Fähigkeit beeinträchtigt haben könnten.

Zudem würde seine Wiedergeburt – falls sie überhaupt stattfindet – Zeit benötigen. Zeit, in der das Webway-Portal offen stünde, der Astronomican erloschen wäre und Terra durch den Talisman der Sieben Hämmer in die Luft gejagt würde.

Die Star-Child-Theorie

Die Star-Child-Theorie besagt, dass der Imperator beim finalen Kampf gegen Horus einen Teil seiner Seele – seine Menschlichkeit und sein Mitgefühl – von sich abgetrennt und in den Warp entlassen hat. Dieser abgespaltene Seelensplitter existiert dort als das sogenannte Star Child weiter und könnte eines Tages als neue, reine Verkörperung des Imperators wiedergeboren werden.

Kurz gesagt: Stirbt der Imperator endgültig, könnte das Star Child als neue, vielleicht sogar göttliche Entität entstehen – und damit das Schicksal der Menschheit und des Warhammer-Universums grundlegend neu ordnen.

Was würde also wirklich geschehen, wenn der Imperator seinen letzten Atemzug tut? Die ehrliche Antwort lautet: Niemand weiß es mit Sicherheit. Games Workshop hat diesen Handlungsstrang bislang bewusst offengelassen.

Der Autor Dan Abnett schrieb 2008 in seinem Roman »Legion«, dass der Tod des Imperators gleichbedeutend mit dem Ende des Universums wäre. Andere Quellen deuten an, dass ein zweites Auge des Schreckens entstehen könnte – ein massiver Warprift, ähnlich dem, der nach dem Fall von Cadia entstand, nur im Herzen des Imperiums.

Nur eins ist aktuell sicher: Der Tod des Imperators würde das Ende des Warhammer-40k-Universums bedeuten, wie wir es kennen. Ein ähnliches Universum könnte daraus hervorgehen, aber es wäre nicht mehr das Imperium des 41. Jahrtausends voller Hoffnungslosigkeit und fanatischer Entschlossenheit, wie wir es kennen.