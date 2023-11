Der unbeliebteste Videospiel-Charakter: Spieler diskutieren gerade fleißig, aber was meint ihr?

Dieser unangenehme Zeitgenosse hat den ungebremsten Groll der Spielerschaft auf sich gezogen.

In manchen Spielen ist es einfach schwer, die Wut und Abneigung gegenüber manchen Charakteren zurückzuhalten. Wenn diese beispielsweise einfach die fiesesten und dreckigsten Methoden nutzen, um ans Ziel zu kommen. Oder den geliebten NPC zur Strecke bringen. Oder dein Vertrauen auf hinterhältige Weise ausnutzen. Es gibt etliche Gründe und genauso viele Antagonisten.

Wer von all denen das mieseste Stück Pixelbrei ist? Das führt natürlich zur Diskussion - und die wird gerade auf Reddit ausgiebig geführt.

Diese Figuren kann die Community nicht ausstehen

Mit fast 3.000 Kommentaren finden sich einige Vorschläge für den inoffiziellen Preis des größten Schufts, es gibt auch nur eine Regel: Der Charakter soll absichtlich unbeliebt sein. Nervige und inkompetente Figuren wie die Präsidententochter aus Resident Evil 4 zählen also nicht. Die zwei Figuren mit der größten Antipathie sind laut Community folgende:

Mindy - Pokémon Diamant und Perl

Es muss nicht immer ein offensichtlicher Bösewicht sein, um eine Figur aus dem Innersten zu verabscheuen. AnEccentricFlumph bringt in den Kommentaren die kleine, süße Mindy aus Pokémon Diamant und Perl in die Runde der miesesten NPCs - die hat ihn nämlich nach Strich und Faden veräppelt.

Damit das Pokémon Apollo die nächste Entwicklungsstufe erreicht, muss es getauscht werden - das geht also nur, wenn ein vertrauenswürdiger Freund mit dem gleichen Spiel tauscht, das Taschenmonster aber danach wieder zurückgibt. Mindy tut so, als würde sie diesen Prozess umgehen und bietet dem Spieler ihr Apollo gegen sein eigenes Pokémon an, das den Tausch benötigt - somit hätten beide die gewünschte Entwicklungsform am Ende.

Statt aber ein voll entwickeltes Gengar zu erhalten, steht man am Ende nur mit einem Apollo da. Mindys Reaktion: Haha! Hat sich mein Apollo in etwas anderes entwickelt? Ich mach nur Spaß! Ich habe ihn etwas halten lassen, das ihn aufhält, sich zu entwickeln. Für diese rotzfreche Aktion hat sich Mindy sogar einen eigenen Reddit-Thread verdient, bei dem über sie ausführlich hergezogen wird.

Micah Bell - Red Dead Redemption 2

PLUS 11:29 Platz 2: Red Dead Redemption 2 - »So schön können sich Story & Open World ergänzen«

Der bärtige Cowboy aus Red Dead Redemption 2 wird mehrfach genannt und hat auch den Kommentar mit den meisten Upvotes erhalten. Diese hinterhältige Schlange kann schon zu Beginn des Spiels kaum Sympathiepunkte bei Hauptfigur Arthur sammeln, im Verlauf des Spiels wird das aber wahrlich nicht besser, so viel sei gesagt. Aus Spoilergründen wollen wir aber nicht mehr verraten.

Es finden sich natürlich noch einige andere Charaktere in den fast 3.000 Kommentaren - unter anderem Ambassador Uidna ud Kai Lang aus Mass Effect, der Hund aus Duck Hunt, Ted Faro aus Horizon Zero Dawn und Wolkenbezirks-Schnösel Nazeem aus Skyrim ist natürlich auch mit dabei.

Jetzt ist die Frage: Bei welchem Charakternamen fängt euer Augenlid an, heftig zu zucken, die Hände ballen sich zu Fäusten und eure Stimme wird auf einmal deutlich lauter? Nehmt gerne an unserer Umfrage oben teil! Wenn ihr eure Ablehnung gegen bestimmte Figuren ausführlicher kundtun wollt, haut gerne voller Wut im Kommentarbereich in die Tasten - aber bitte bleibt dabei zivilisiert und zügelt euer inneres Biest.