Wie Destiny 2 Shadowkeep die Waffen-Mods mächtiger macht

Destiny 2 wird mit dem neuen Shadowkeep-DLC ein überarbeitetes Rüstungssystem bekommen: Armor 2.0. Einem überarbeitetem Waffen-System hatte man jedoch eine Absage erteilt. Nun geht der Entwickler Bungie aber mit neuen Informationen zu dem Waffen-Mod's an die Öffentlichkeit.

In dem wöchentlichen Blog, »Diese Woche bei Bungie« sprach man über das Waffen-Mod System und wie es sich weiter entwickeln soll.

Wie funktioniert das aktuelle System? Aktuell sind Waffen-Mods als Verbrauchsgegenstände gelistet und lassen sich somit nur einmal verwenden. Nach der Nutzung verschwindet die Mod schließlich aus dem Inventar. Deshalb sollte man sich immer gut überlegen, in welchen Slot einer Waffe man welche Mod steckt. Für Herumexperimentieren blieb also so gut wie kein Raum.

Die Mods gibt es in unterschiedlichen Varianten: So gibt es welche, die beispielsweise Extra-Schaden gegen bestimmte Gegnergruppen verursachen oder das Magazin erweitern.

Wie ändern sich die Mods?

Modifikationen werden in Zukunft nicht mehr als Verbrauchsgegenstände gelistet, somit ist es möglich eine Mod mehrmals zu verwenden und an verschiedenen Waffen auszuprobieren. Das Entfernen der Modifikation führt also nicht mehr zum Verlust, stattdessen landet diese wieder im Inventar.

Bungie möchte den Spielern, wie auch schon bei Armor 2.0 mehr Variationsmöglichkeiten bieten - mit mit Shadowkeep wird der Weg für eine Vielzahl an Build geöffnet. So sollen die Spieler frei entscheiden können, wann sie welchen Gegenstand in eine Rüstung oder Waffe stecken, um beim Herumprobieren die bestmögliche Build zu finden.

Was passiert mit meinen alten Mods? Laut Bungie werden alle alten Mods auf das neue System angepasst. Vernichtet also optimalerweise vor dem 1. Oktober keine Modifikationen.

Was sagen die Spieler dazu?

Auf Reddit sehen viele Spieler das Ganze sehr postitv und freuen sich über die Änderungen.

"Das ist ziemlich erstaunlich. Ich mag, wie dies im Einklang mit Rüstung ist"

So freut man sich über die logische Ergänzung, grade weil Armor 2.0. mehr Abwechslung und Anpassungsmöglichkeiten in das Hüter-Leben bringt. Für viele ist die Änderung an den Modifikationen der nächste logische Schritt.

