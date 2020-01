Twitch-Prime-Abonnenten bekommen in Destiny 2 sechs Monate lang Gratis-Loot. Wie Bungie offiziell bekannt gegeben hat, können sich vor allem neue Spieler über legendäre und exotische Items freuen, die ihr bei der Mechanikerin des Turm-Hangars Amanda Holliday erhaltet.

So sichert ihr euch den Twitch-Loot in Destiny 2

Den Gratis-Loot gibt es seit dem 29. Januar 2020 mit dem neuesten Update für Destiny 2. Jeden Monat kann sich jeder Hüter vier Items sichern - die Aktion soll sechs Monate lang stattfinden, was insgesamt 24 legendäre bzw. exotische Gegenstände bedeutet.

Um den Twitch-Loot freizuschalten, benötigt ihr eine Prime-Mitgliedschaft und müsst euer Twitch-Konto mit eurem Destiny-2-Account verknüpfen. Um euch die Gratis-Items zu sichern, könnt ihr Holliday im Turm aufsuchen, nachdem ihr die Ausrüstung auf der offiziellen Twitch-Seite »abgeholt« habt.

Welche Items gibt es im Februar 2020?

Die erste Fuhre an Gratis-Items ist bis zum 25. Februar 2020 verfügbar und umfasst die folgenden Ausrüstungsgegenstände:

Exotisches Automatikgewehr SUROS-Regime

Exo-Ornament für Suros-Regime »Handstreich«

Exotische Geist-Hülle »Kehrseite der Skyline-Hülle«

Exotisches Schiff »Ungesichert/Aufschrei«

Es ist Prime Time, Hüter.



Exotische Waffen, Geister, Schiffe, Sparrows und Waffenornamente aus vorherigen Saisons werden von den neuen Twitch Prime-Prämien abgeworfen.



Welche Items erwartet Spieler die nächsten sechs Monate?

Bungie hat den Twitch-Loot für die fünf Monate nach Februar noch nicht offiziell bekannt gegeben. Allerdings sind Dataminer in den Dateien von Destiny 2 fündig geworden. Die Items, die Twitch-Prime-User möglicherweise noch bekommen, findet ihr auf Reddit.

Auffällig ist dabei, dass sämtliche exotische und legendäre Gegenstände bereits in Destiny 2 erhältlich sind. Neuen Loot wird es im Zuge dieser Aktion also nach nicht geben - was Bungie jedoch auch bereits offiziell kommuniziert hat.