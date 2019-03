Wie jedes Jahr könnt ihr auch beim Deutschen Computerspielpreis 2019 wieder in der Kategorie Publikumspreis euer Lieblingsspiel des Jahres 2018 wählen. Jetzt wird die Zeit zur Teilnahme langsam knapp, noch bis zum 31. März könnt ihr abstimmen. Über 350 Spiele stehen auf der offiziellen Website zur Wahl.

Hier geht es zur Abstimmung für den Publikumspreis des DCP 19

Das könnt ihr gewinnen

Alle Teilnehmer haben zudem die Chance auf einen der folgenden Preise:

1x Nvidia Geforce RTX 2080 Ti

3x je eine Erazer X1000 MR-Brille mit zwei Motion Controllern

1x Nintendo Switch inkl. Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Super Mario Brothers U. Deluxe, Mario Tennis Aces, 1-2-Switch, Fitness Boxing

1x Nintendo Labo Robot-Set + 2 Customisation Sets

1x Nintendo Labo Multi-Set + 2 Customisation Sets

1x Maxnomic Need4Seat gamescom Chair mit Streamer-Unterschriften

Ein Spiel von Bandai Namco (Ace Combat 7: Skies Unknown Collector's Edition, Tales of Vesperia: Definitive Edition Premium, Dragonbass Xenoverse 15 Trunks' Travel Edition, Soul Calibur 6 Collector's Edition)

Ein Bethesda-Spiele-Paket (Fallout-Paket, Doom-Paket, Elder Scrolls Online-Paket, Wolfenstein-Paket)

Ein Ubisoft-Spiele-Paket (Ubisoft PC-Paket, Ubisoft PS4-Paket, Far Cry Fan-Paket)

Ein Tropico-Bundle und ein Kalypso Spiele-Paket (Dungeons 3, Railway Empire, Tropico 5, Sudden Strike 4, Shadows: Awakening)

4x Landwirtschafts-Simulator 19 Fan-Pakete

In den anderen 14 Kategorien entscheidet die Jury aus Fachvertretern, zu der auch unsere Redakteurin Petra Schmitz gehört, über den jeweiligen Sieger. Hier lest ihr, wer beim Computerspielpreis 2019 nominiert ist.

Die Preisverleihung findet am 9. April 2019 um 19:30 in Berlin statt und wird per Livestream übertragen. Der Deutsche Computerspielpreis ist eine gemeinsame Initiative des game-Verbands und des Deutschen Bundestags, GameStar ist offizieller Medienpartner.