Wer ist der Blutige Wolf in Diablo 4?

Wer die Beta von Diablo 4 gespielt und sich das Intro angesehen hat, wird sich sicherlich eine große Frage gestellt haben: Wer ist eigentlich der Blutige Wolf und warum bekommt er so einen prominenten Auftritt verpasst?

Viele Fans und Kenner der Lore haben bereits Theorien aufgestellt, was sich hinter der Bestie wirklich verbergen könnte. Wenn ihr es wissen wollt und keine Angst vor Spoilern habt, solltet ihr also weiterlesen.

Wer ist der Blutige Wolf aus Diablo 4?

Was war passiert? In der Diablo 4 Beta haben wir die ersten Stunden des kommenden Action-RPGs erlebt und infolgedessen schon erste Teile der Story gesehen.

Direkt zu Spielbeginn, während der ersten Zwischensequenz, reist euer Charakter durch die Zersplitterten Gipfel und wird nachts von einem mysteriösen Wesen angegriffen, das euer Pferd tötet. Als sich euer Charakter anschließend in eine Höhle rettet, um die Nacht zu verbringen, wird er von einem unheimlichen Wolf verfolgt und beobachtet.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

3:56 Diablo 4 beginnt düster: Schaut euch jetzt das stimmungsvolle Intro Cinematic an

Wer ist dieser Wolf? Viele Spieler sind sich sicher, dass es sich beim Blutigen Wolf um einen wichtigen Akteur in der Handlung von Diablo 4 handeln muss, da er sonst nicht so einen prominenten Auftritt direkt zu Spielbeginn verpasst bekommen hätte. Wir zeigen auch die plausibelsten Theorien aus der Community.

#1: Verbindung zu Mephisto

Im Trailer ist eindeutig ein Siegel auf dem freigelegten Schädel des blutigen Wolfs zu erkennen. Dieses Siegel tauchte bereits im Diablo-Bestiarum Book of Adria auf, wo es in Verbindung mit Mephisto gebracht wird.

Mephisto ist außerdem der Vater der neuen Bösewichtin Lilith, sodass es nicht verwunderlich wäre, wenn der Herr des Hasses ein Comeback feiern würde. Die Fans vermuten, dass es sich beim Blutigen Wolf um Mephisto selbst handelt oder der Wolf von ihm kontrolliert wird.

#2: Zoltun Kulle

Der Blutige Wolf begegnet euch auch während einer Story-Quest, bei der ihr in einer Vision in das Dörfchen Tristram zurückkehrt. Der kurze Dialog mit dem Wolf erinnert viele Spieler an Zoltun Kulle aus Diablo 3. Nicht nur wegen seiner Stimme und seine Art zu sprechen, auch aufgrund seiner offensichtlicher Abscheu gegenüber den Horadrim.

#3: Diablo

Zu guter Letzt vermuten auch einige Fans, dass der Wolf Diablo selbst sein könnte. Auch wenn es wenig konkrete Hinweise darauf gibt, könnte es womöglich Sinn ergeben. Der Wolf will euch offenbar dabei helfen, Lilith zu stoppen. Diablo und den anderen großen Übeln wäre dies zuzutrauen, da Mephistos Tochter ihre eigenen Pläne verfolgt und offenbar die Herrschaft über die Hölle anstrebt.

Was denkt ihr? Wer ist der Blutige Wolf wirklich? Schreibt uns eure Theorien in die Kommentare!