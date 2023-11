Diablo 4: Entwickler verraten dicken Hinweis auf sagenumwobenes Cow Level

Lilith, Mephisto, kommt schon - wir wissen alle, worum es bei Diablo wirklich geht: um Kühe! Seit Release von Diablo 4 spekulieren die Leute und suchen minutiös nach jedem winzig kleinen Hinweis, ob sich auch im vierten Teil der Action-Rollenspiel-Reihe irgendwo das sagenumwobene Kuhlevel versteckt.

Seit über 25 Jahren gehört das Kuhlevel zu Diablo wie Verschwörungstheorien zu Bielefeld: Schon im Serienteil wurde darüber spekuliert, in Diablo 2 gab es dann das legendäre Kuhlevel, in Diablo 3 auch und mittlerweile stecken auch in Diablo 4 handfeste Hinweise. Wer beispielsweise 666 Kühe in den Himmel schickt, kann einmal pro Woche eines von drei Items of Great Significance erwerben. Wer alle drei Items läutert, erhält einen Schlüssel zu einem verlassenen Schuppen, in dem Dutzende Kühe Leichen auffressen.

Meuchelt ihr in diesem Dungeon wiederum sämtliche Kühe, erhaltet ihr eine mysteriöse Stamina Potion.

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Weiter ist die Community bisher noch nicht. Ist das wirklich schon das legendäre Kuhlevel oder deutet die Stamina Potion bloß auf ein weiteres, noch größeres Kuh-Mysterium hin?

Neue Hinweise zum Kuhlevel

In einem Interview mit IGN verraten Blizzards Tiffany Wat (Production Director) und Joe Piepiora (Associate Game Director) im Rahmen der Blizzcon 2023 mehr über das Cow Level. Wörtlich übersetzt antworten sie auf die Frage nach dem Kuhlevel:

Piepiora: Sagtest du Kuhlevel?

IGNs Matt Kim: Genau, Kuhlevel.

Wat: Klingt komplett an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ich habe schon mitbekomme, dass haufenweise Leute durch Diablos Landschaft streifen und Kühe umbringen.

Piepiora: Die bringen arme, unschuldige Kühe um?

Wat: Arme, unschuldige Kühe in Sanctuary, ja. Ich meine, Sanctuary ist für niemanden ein friedlicher Ort - auch nicht für Kühe. Was ich aber sagen kann: Falls Leute auf ihren Kuh-Meuchelstreifzügen irgendein Item aufgesammelt haben, dann sollten sie das gut aufbewahren.

Piepiora: Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet.

Die Konversation trieft natürlich vor humorvollem Augenzwinkern, aber zwei wichtige Hinweise stecken doch drin: Dass Blizzard a) noch lange nicht fertig mit dem Kuhlevel ist und b) sie wirklich buchstäblich noch nicht fertig sind, denn Wats Aussage klingt danach, dass künftige Verwendungszwecke für die ominöse Stamina Potion erst noch ins Spiel gepatcht werden müssen. Erst dann wird sich die Mär um das Kuhlevel weiterspinnen.

Derweil gab es auf der Blizzcon 2023 sehr wohl konkrete Ankündigungen zu Diablo 4, sogar eine ganze Menge. Im Dezember startet ein spezielles Feiertagsevent, außerdem gab es einen ersten Blick auf das 2024er Addon Vessel of Hatred, das neben neuen Dschungelschauplätzen eine für die Diablo-Serie komplett neue Klasse bieten will. Was denkt ihr darüber?