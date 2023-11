BlizzCon 2023: Alle Infos und Ankündigungen der Eröffnung im Überblick

Die BlizzCon 2023 wurde mit einer großen Show eröffnet. Wir haben den Abend mit unserem Liveticker begleitet. Die wichtigsten Ankündigungen fassen wir hier für euch zusammen:

20:55 Uhr

20:50 Uhr

WoW: The War Within erscheint im Herbst 2024. Nähere Infos zum Addon findet ihr schon bald auf GameStar.de! Da auch von jemanden, der oder die weiß, wie man die Namen schreibt und was die ganzen Erweiterungen und Seasons bedeuten, versprochen!

20:47 Uhr

Oh, noch ein Trailer? Haben sie vorhin nicht gesagt, sie wollen auf der BlizzCon gar nicht so viel zeigen. Egal!

The War Withing bringt viele Neuerungen, darunter neue Zonen wie Isle of Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall und Azj-Kah.. da fehlen ein paar Buchstaben, ich war zu langsam beim Mitschreiben, sorry :( Wir sehen den Namen ja gleich nochmal, sobald der Trailer live ist, ähem.

EDIT: Hier ist jetzt auch der Trailer. Und der Ort heißt Azj-Kahet :D

1:55 World of Warcraft: Feature-Trailer zeigt, was euch in The War Within erwartet

20:40 Uhr

Und wir dachten schon, Metzen geht, ohne einen Teaser-Trailer zur Worldsoul Saga zu zeigen! Aber hier ist er. Ihr ähm... seht ihn jetzt nicht, wenn ihr den Stream nicht schaut, aber wir ergänzen ihn sehr bald im Ticker, keine Sorge!

Ich habe absolut keine emotionale Bindung zu WoW, aber MEINE FRESSE, SIEHT DER TRAILER GUT AUS. Blizzard hat cineastische Trailer einfach drauf!

EDIT: Hier ist der Trailer!!

4:56 World of Warcraft gibt im Worldsoul-Trailer einen Ausblick auf gleich drei Addons

20:34 Uhr

20 Jahre World of Warcraft haben laut Metzen zu diesem Moment geführt: Worldsoul Saga! Nicht nur ein, nein, mehrere Addons für die nächsten Jahren wurden angekündigt!! Denn die super duper epische Story brauch ihren Platz! Auf der diesjährigen BlizzCon wird es keine näheren Infos dazu geben, aber bald soll schon mehr folgen.

Die nächsten drei Erweiterungen in der Worldsoul Saga heißen:

The War Within

Midnight

The Last Titan

20:27 Uhr

Jetzt kommt wohl das WoW-Highlight des Abends: Chris Metzen (Executive Creative Director) macht so richtig Stimmung in Anaheim! »I LOVE YOU«, dröhnt es aus dem Publikum. Trommelwirbel bitte!

20:25 Uhr

In 5 Tagen geht außerdem das nächste Update für Dragonflight live: Guardians of the Dreams. (Meine Güte, ist das System von WoW kompliziert! Als jemand, der da nicht so drin ist, versteh ich nur Bahnhof! Aber ey, ich freu mich für euch!!!)

20:24 Uhr

Am 30. November startet die nächste Season für WoW: Classic: Season of Discovery.

20:20 Uhr

WoW: Classic bekommt nach Wrath of the Lich King seine nächste Erweiterung: Cataclysm kehrt 2024 zurück. Die neue alte Classic-Erweiterungen kommt natürlich nicht ganz ohne Änderungen und Verbesserungen im Vergleich zum Original aus.

3:00 World of Warcraft Classic zeigt die Cataclysm-Erweiterung im Cinematic-Trailer

20:14 Uhr

Jetzt wird'spannend (ui, ich bin so aufgeregt, dass ich einfach schon Wörter fusioniere!!)! Executive Producer Holly Longdale hat doch sicher eine tolle Ankündigung zum 20. Jubiläum von WoW nächstes Jahr dabei???

20:10 Uhr

Das mobile Action-Strategiespiel mit den kleinen, süßen Miniatur-Charakteren ist ab sofort als Free2Play-Spiel auf iOS und Android erhältlich. Freut ihr euch darauf? Oder ist das eher nichts für euch?

Mit jeder Season sollen ab sofort auch neue Mini-Charaktere hinzukommen. Season 1 startet jetzt in dieser Sekunde und bringt eine geschrumpfte Version von Sylvanas Windrunner.

20:06 Uhr

Warcraft: Rumble erinnert uns an die Cartoons, die immer um 8 Uhr morgens auf Super RTL laufen, euch auch? Jedenfalls spricht jetzt Vik Saraf, der Executive Producer.

20:02 Uhr

Hearthstone: Battlegrounds bekommt einen neuen Modus: Statt nur gegeneinander zu spielen, könnt ihr jetzt in Duos gemeinsam gegen andere Spielerinnen und Spieler antreten. Dabei könnt ihr Karten untereinander austauschen und so die Decks eures Partners stärken.

Der neue Modus soll Anfang nächsten Jahres erscheinen.

20:00 Uhr

Ihr wollt neu mit Hearthstone einsteigen? Dann hat das Kartenspiel genau das Richtige für euch: Cora kündigt neue sogenannte Catch-Up-Packs an, die es euch einfacher machen sollen, die vergangenen Jahre aufzuholen.

19:57 Uhr

Yeeehaaaaw! Hearthstone goes Western: Showdown in the Badlands heißt die neue Erweiterung für das virtuelle Kartenspiel und erscheint bereits am 14. November.

2:02 Hearthstone: Die nächste Erweiterung will gerade neue Spieler ansprechen

19:55 Uhr

Heiko spielt zwar nicht mehr jeden Tag Hearthstone, aber Cora Georgiou, die Lead Designerin, bestimmt! Das Kartenspiel feiert bald sein 10. Jubiläum!

19:50 Uhr

Weiter geht es mit Warcraft. General Manager John Hight ist jetzt dran!

19:48 Uhr

Das neue Story-Kapitel für Diablo 4 wurde angekündigt! Vessel of Hatred heißt die erste Erweiterung für D4 und soll irgendwann Ende 2024 erscheinen. Der DLC entführt uns in eine neue Dschungel-Region und führt zudem eine komplett neue Klasse ein.

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

19:45 Uhr

Nächste Woche kommen fünf neue Klassen-spezifische Ringe für Season 2.

Am 5. Dezember kommt ein neues Event, das sechs Wochen dauern soll: Abattoir of Zir.

Midwinter Blight, ein Weihnachts-Event, verwandelt Ende des Jahres Sanctuario für drei Wochen in ein Winter-Wunderland. Haltet die Augen offen nach einer rot-ummantelten Gestalt.

19:40 Uhr

Die zwei Production Directors Tiffany Wat und Chris Wilson betreten die Bühne und sprechen über das User-Feedback zu Diablo 4 und seine Seasons.

In Season 2 sollen Spielerinnen und Spieler beispielsweise jetzt 40 Prozent schneller auf Level 100 kommen.

19:36 Uhr

It's Diablo-Time. Rod Fergusson ist da!

19:35 Uhr

Und Aaron ist zurück und spricht kurz die Kollaboration zwischen Overwatch und der K-Pop-Band LE SSERAFIM an, die morgen übrigens auch einen Auftritt auf der BlizzCon haben.

Nächstes Jahr stehen noch ein paar mehr Neuerungen für Overwatch an, erzählt der Game Director:

neuer Modus Clash

eine Neuauflage einer klassischen Map: Hanaoka

der Competitive Mode wird überarbeitet

ägyptische Mythologie, Hexen, verdrehte Welten: das alles soll noch folgen

2024 sollen zwei weitere Helden folgen, eine Damage- und eine Support-Klasse

Den neuen Season-8-Helden könnt ihr übrigens das ganze Wochenende spielen, er wird direkt nach der Eröffnungsshow freigeschaltet.

19:26 Uhr

Alle Overwatch-Esport-Fans dürfen sich freuen: Der Overwatch World Cup 2023 beginnt jetzt! Woop!

19:24 Uhr

Jetzt ist der Art Director von Overwatch da: Dion Rogers spricht darüber, wie sie neue Helden erschaffen... und da ist sie, die erste Ankündigung: der neue Held von Overwatch 2 heißt Mauga, sieht aus wie Maui aus Moana und trägt die zwei Waffen Gunny und Cha-cha bei sich. Mit der Fähigkeit Cage Fight kann er seine Feinde einfangen und ihnen ordentlich eins auswischen.

2:02 Overwatch 2 zeigt nur Blizzcon mit Mauga den neuesten Helden

19:17 Uhr

Aaron Keller, Game Director von Overwatch, betritt die Bühne. Haben wir Overwatch-Fans hier? (Mary Marx, pack deine Fake-Accounts wieder ein!!)

19:15 Uhr

Oh, es tut sich was. Nach einer langen Dankes-Rede von Ybarra an die Community, sehen wir ein Video! ... Und es sind nur Ausschnitte von Blizzard-Spielen, die mit mittelmäßig epischer Musik hinterlegt wurden. Aber gleich geht es bestimmt richtig los!!

19:12 Uhr

Nope, keine Ankündigung :( Aber immerhin verspricht Spencer eine tolle Show. Nun, 12 Minuten und noch immer kein Spiel gezeigt! Wir werden langsam ungeduldig!

19:08 Uhr

Vorhang auf für Phil Spencer, den CEO von Microsoft Gaming. Erst vor Kurzem wurde Activision Blizzard von Microsoft aufgekauft. Spencer teast das Publikum mit der Erwähnung Blizzard-Klassikern wie Diablo und StarCraft ... kommt jetzt eine große Ankündigung?

19:05 Uhr

Blizzard-President Mike Ybarra eröffnet die Show, die zum ersten Mal nach vier Jahren endlich wieder in Anaheim stattfindet, und begrüßt alle Spielerinnen und Spieler, die das Event verfolgen. Spiele-Ankündigungen gab es noch nicht, wir müssen geduldig bleiben!

19:00 Uhr

Let's goooo! Der Stream ist gestartet, Ton funktioniert, Bild wird übertragen und ist synchron. Jetzt kann StarCraft 3 ja ruhig angekündigt werden! Nein? Na gut, wir begleiten für euch die nächsten zwei Stunden trotzdem hier im Liveticker und auch mit News und Trailern auf GameStar.de!

18:40 Uhr

17:00 Uhr

15:55 Uhr

11:30 Uhr

10:50 Uhr

10:25 Uhr

08:00 Uhr

