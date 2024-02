Diablo 4: Mutter eines Spielers wird nach erstaunlichem Boss-Kill als »Diablo-Mama« geehrt

Die Diablo-Mama spielt einen Barbaren - über den genauen Build ist aber nichts bekannt.

Diablo 4 ist bekannt für epische Kämpfe gegen höllische Bestien, doch in der düsteren Welt von Sanktuario gibt's gelegentlich auch mal herzerwärmende Geschichten. Eine solche Geschichte erobert derzeit die Herzen der Fans auf Reddit: Eine 62-jährige Diablo-Veteranin, liebevoll »Diablo-Mama« genannt, hat die Spielergemeinde mit einem beeindruckenden Boss-Kill in Staunen versetzt.

62-jährige Diablo-Veteranin meistert harten Bosskampf

Was war passiert? Im Rahmen des dritten großen Inhaltsupdates für Diablo 4, der »Season of the Construct«, hat eine Mutter alle Erwartungen übertroffen.

Während die dritte Season selbst gemischte Reaktionen hervorrief und die Spieler zwischen Begeisterung und Kritik schwankten, sorgte die 62-jährige Diablo-Mama für einen dringend benötigten Lichtblick. Mit ihrem Level-59-Charakter besiegte sie nämlich den Level 70-Boss Elias – und das sogar auf Weltlevel 3, einem der fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrade des Spiels.

Der Reddit-User Diotrephes1_Live teilte diese beeindruckende Leistung seiner Mutter, die seit dem ersten Teil der Diablo-Reihe an Bord ist, jetzt mit der Community. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten:

Meine Mutter ist 62 Jahre alt und hat gerade Elias in der Saison getötet, während sie Level 59 war… Elias ist Level 70 auf Weltstufe 3. WTF??? Meine Mutter ist ein begeisterter Diablo-Fan und spielt seit Diablo I. Heilige Scheiße… Ich bin erstaunt… Wie hat sie es geschafft, einen Boss zu töten, der 11 Stufen über ihrem Level ist? Lol…

Die Diablo 4-Community feierte den Erfolg der Veteranin und nahm sie liebevoll als »Diablo-Mama« in ihre Reihen auf:

Ich bin auch eine Diablo-Mama - mein Sohn war schockiert, als ich letzte Saison HC Lvl 100 erreichte. Dieses Spiel ist für alle Altersgruppen und Lebenslagen geeignet …. Gönn Mama eine Pause!!

Herzlichen Glückwunsch, Mama! Zeig's ihnen! Ich werde dieses Jahr 60. Alte Gamer sterben nie, sie spielen nur keine Ego-Shooter mehr, weil ihre Hand-Augen-Koordination nicht mehr das ist, was sie mal war, und sie haben diese Arthritis-Schmerzen, wenn es regnet, und wir müssen diese verdammten Kinder von unserem Rasen bekommen… Ich hoffe, sie versohlt dir in D4 den Arsch, weil du ihre Gamer-Skills angezweifelt hast, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie seit dem ersten Diablo spielt. 62 ist nicht so alt für einen Gamer, du Trottel :D Aber im Ernst: Gut für deine Mutter, meine hat Angst davor, in die Schädelhöhle oder den Inseldungeon in Stardew Valley zu gehen.